Gobierno presenta al Congreso proyectos de ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2027

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno envió al Congreso de la República este viernes 28 de agosto, los proyectos de ley del Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2027.

Cabe precisar que, dicho trámite se enmarca en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que la presentación del texto debe darse como máximo hasta el día 30 de agosto de cada año.

#CongresoInforma I De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, fueron presentados ante el Congreso de la República los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027. pic.twitter.com/LoIsOMwbgj — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 29, 2026

Ministros acudirán al Parlamento para sustentar sus pliegos

Según el artículo 105 de la carta magna, el procedimiento tiene carácter de "muy urgente", por lo cual tendrá prioridad por sobre otras iniciativas para que sometido a análisis, debate y votación en el Legislativo.

En ese sentido, los ministros de Estado, junto a Luis Galarreta, deberán asistir al Congreso para presentar y sustentar sus respectivos pliegos ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, el cual para el período legislativo 2026-2027 está presidido por senador de Fuerza Popular, José Arista Arbildo.

Dicho grupo de trabajo tiene a su cargo el seguimiento de la información y el análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público.

Vale recordar que, el proceso se realiza entre agosto y noviembre de cada año, teniendo como fecha límite para su aprobación en el Pleno, el día 30 del último mes en referencia.

Facultades legislativas ya están en la Cámara de Diputados

El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados su pedido de facultades legislativas, un paquete de 66 propuestas que busca habilitar al Gobierno para legislar durante 120 días en materias de seguridad ciudadana, economía y gestión pública.

Uno de los puntos más relevantes es la propuesta de declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, estableciendo un marco legal para su clasificación y registro.

Además, pide la incorporación explícita en el Código Penal del ejercicio de la legítima defensa de terceros inocentes, para blindar jurídicamente a quienes actúen en defensa de otro frente a una agresión ilegítima.

Del mismo modo, plantea fortalecer la formalización voluntaria de las MYPES, reduciendo trámites y costos, promoviendo la gratuidad de ciertos servicios vinculados a la inscripción y permanencia en la economía formal. También se busca potenciar la Red CITE (Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica), ampliando su cobertura territorial y población objetivo, con financiamiento desde gobiernos regionales y locales.

Finalmente, en materia laboral, se plantean medidas para promover el empleo juvenil, fortalecer la SUNAFIL con un enfoque preventivo y establecer bonos de productividad en el sector privado.