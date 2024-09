Calles y avenidas AMANECEN sin presencia militar ni policial pese a estado de emergencia vigente

29/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las principales avenidas de algunos distritos como Villa El Salvador (VES) y el Rímac amanecieron este domingo 29 de septiembre sin presencia militar ni policial pese a la declaratoria de estado de emergencia que el gobierno de Dina Boluarte oficializó hace solo dos días para combatir la ola de criminalidad y delincuencia.

Avenidas lucen sin FF. AA. en VES

En edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial 'El Peruano', el Ejecutivo emitió el decreto que declara a 14 distritos de la capital en emergencia por 60 días, entre ellos están: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador de la provincia de Lima del departamento de Lima y en el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao.

Esta medida responde al llamado de la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en trabajo conjunto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para hacer frente a los casos de asesinatos, sicariato y de extorsión que han sembrado el terror en la ciudadanía.

Por ello, una corresponsal de Exitosa recorrió el óvalo Cocharcas, Av. El Sol, Av. Mateo Pumacahua y el óvalo Mariátegui llevándose un terrible escenario, ya que no se vio a ningún agente del Ejército resguardando la seguridad de los vecinos y también se registró poca presencia policial. Por ello, algunas personas no dudaron en alzar su voz de reclamo e indignación por no cumplir con lo dispuesto por el Ejecutivo.

"Es algo lamentable porque se supone que ya estamos en estado de emergencia porque ha sido declarado en varios distritos y al ver que solo hay tres o cuatro policías, no hay más. No están de acuerdo, cada uno está por su lado", expresó una mujer, alegando que no existiría "un trabajo en equipo entre agentes del orden".

Situación similar en el Rímac

Durante el recorrido por la capital también se registró la ausencia de la policía y militares en distintos puntos del Rímac como en la Av. Amancaes, Alcázar y Luna Pizarro, pese al anuncio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que este distrito estaba incluido entre las zonas que recibirían con el apoyo de ambas instituciones para combatir la criminalidad e inseguridad ciudadana.

"Ni siquiera se han asomado. Hasta ahorita no he visto por ningún lado del Rímac. Solo la noche de ayer hubo un pequeño operativo y nada más", sostuvo a Exitosa un mototaxista, quien también se encuentran con miedo de ser víctima de extorsionadores que exigen el pago de cupos para dejarlos trabajar con tranquilidad.

De esta manera, a dos días de haberse oficializado el estado de emergencia en distritos de la capital, se reportó que varios de ellos amanecieron este 29 de septiembre sin resguardo policial ni militar en sus principales calles y avenidas.