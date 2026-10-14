Laura Bozzo: reportan que fue hospitalizada de emergencia y esto se sabe sobre su salud

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hay bastante preocupación por Laura Bozzo, ya que se supo que fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por problemas digestivos. De momento, ningún integrante de su equipo ha salido a confirmar la noticia de manera oficial.

Laura Bozzo habría sido hospitalizada

De acuerdo con el reporte difundido, Laura Bozzo habría ingresado al Hospital General de Acapulco 'El Quemado', perteneciente al IMSS-Bienestar, tras presentar problemas que comprometieron el funcionamiento de su sistema digestivo.

La información señala que la polémica presentadora tendría un cuadro de deshidratación severa y parálisis intestinal, condiciones que requerirían vigilancia médica constante. Además, se menciona una posible peritonitis entre las complicaciones que habrían agravado su estado.

Según la misma versión, los especialistas estarían evaluando la necesidad de realizar una cirugía de emergencia para tratar la obstrucción intestinal y determinar el alcance del daño en el tejido afectado.

No obstante, es importante precisar que estos detalles no han sido confirmados mediante un comunicado oficial de la familia, la representante de la conductora o el centro médico. Por ello, su diagnóstico y evolución deben tomarse con cautela.

¿Qué se sabe sobre su salud?

El reporte también indica que el equipo médico estaría administrándole líquidos por vía intravenosa para estabilizarla y evaluando su respuesta al tratamiento.

Las próximas horas serían muy importantes para determinar los pasos a seguir, aunque no se ha difundido información oficial que permita confirmar su pronóstico.

La preocupación por la salud de Laura Bozzo también remite a sus antecedentes médicos. En 2016, la presentadora atravesó una grave complicación intestinal durante un procedimiento médico realizado en Perú.

Según la información proporcionada, aquel episodio derivó en un choque séptico y requirió tres cirugías correctivas, además de un prolongado proceso de recuperación.

A estos antecedentes se suma un problema de columna que, de acuerdo con el reporte, le habría impedido aceptar algunos proyectos televisivos que demandaban un mayor esfuerzo físico durante las últimas semanas.

Laura Bozzo no se ha pronunciado

Antes de que se difundiera esta noticia, Laura Bozzo había concedido una entrevista desde su vivienda en Acapulco el pasado 5 de octubre. Durante esa conversación habló sobre sus planes personales y proyectos estéticos, sin manifestar molestias abdominales, según el material proporcionado.

Por ahora, la conductora Laura Bozzo y su equipo de representación no han emitido un comunicado que confirme su supuesta hospitalización. En consecuencia, los detalles sobre su estado de salud y una posible cirugía permanecen sin confirmación oficial.