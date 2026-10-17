Minsa anuncia chequeos gratuitos para detectar cáncer de mama: Conoce las FECHAS y dónde serán

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) anuncia campaña de chequeos preventivos gratuitos para promover la detección temprana del cáncer de mama. Descubre cuándo y en dónde se realizará la iniciativa, así como a quienes se verán beneficiados.

Chequeos gratuitos del cáncer de mama: ¿en qué fechas?

Se estima que diariamente en Perú, 21 mujeres son diagnosticas con cáncer de mama y lamentablemente cinco mujeres fallecen por esta enfermedad. De allí la importancia de hacerse los chequeos médicos a tiempo y periódicamente, para una detección temprana y tratamiento oportuno.

En ese marco, el Minsa dio a conocer que, en el marco del 'Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama', que se conmemora cada 19 de octubre, organizan una campaña de chequeos preventivos gratuitos que se dividirán en dos fechas: del 19 al 21 de octubre y del 19 al 24 del mismo mes.

Según el ministerio liderado actualmente por Luis Dyer, la campaña no tendrá costo alguno y tiene como objetivo acercar los servicios preventivos a espacios de concurrencia pública y promover que más mujeres incorporen los chequeos periódicos en sus prácticas de cuidado personal.

¿Dónde serán los chequeos preventivos del Minsa?

El Dr. Víctor Alex Palacios Cabrejos, Director Ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, precisó que "a setiembre de 2026 se han ejecutado más de 613 mil tamizajes (525 979 exámenes clínicos y 87 703 mamografías)". Asimismo, destacó que se vienen fortaleciendo la telemamografía para acercar los servicios a nivel nacional.

Por ello, el Minsa señala que las mujeres que busquen realizarse un chequeo médico en las fechas señaladas para recibir orientación especializada y conocer los pasos a seguir para continuar con el cuidado de su salud, en caso de ser necesario, deben tener en cuenta las siguientes sedes y horarios:

Real Plaza Salaverry (sótano 3) del 19 al 21 de octubre desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Real Plaza Puruchuco (nivel 1, frente a Smart Fit) del 19 al 24 de octubre de 12 m. hasta las 5:00 p. m.

La iniciativa va dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años de edad. Sin embargo, las personas que no se encuentren dentro de ese rango de edad también podrán acercarse a los módulos.

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Atención del Minsa en tres etapas

La atención estará a cargo de profesionales de la salud del Minsa y se desarrollará en tres etapas:

Las asistentes recibirán orientación y pasarán por un registro inicial.

Chequeo preventivo : quienes cumplan con los criterios establecidos accederán a un examen clínico que incluirá una inspección visual y la palpación de las mamas.

: quienes cumplan con los criterios establecidos accederán a un examen clínico que incluirá una Orientación personalizada: cada participante recibirá recomendaciones personalizadas para el cuidado de la salud. Los doctores indicarán los establecimiento donde podrán realizarse pruebas adicionales o complementarias de ser necesario.

Es así como el Minsa informó que ofrecerá chequeos gratuitos de cáncer de mama en dos centros comerciales de Lima. La iniciativa va dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años de edad desde el 19 al 24 de octubre.