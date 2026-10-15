Campaña veterinaria GRATUITA este 22 de octubre: conoce dónde atenderán a perros y gatos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos del Cercado de Lima tendrán una nueva oportunidad para acceder a servicios veterinarios gratuitos para sus animales de compañía. La Municipalidad Metropolitana de Lima organizará el jueves 22 de octubre una jornada de atención dirigida a propietarios de perros y gatos, como parte de sus acciones para promover el bienestar animal y la tenencia responsable.

La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en la losa deportiva de la Unidad Vecinal n.° 3, ubicada a la altura de la cuadra 31 de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir orientación profesional sobre la salud de sus mascotas y conocer medidas preventivas para contribuir a su cuidado. La iniciativa también busca informar a los propietarios sobre los procedimientos vinculados con el registro de perros y gatos.

¿Dónde será la campaña veterinaria y qué servicios ofrecerá?

La campaña municipal reunirá diferentes prestaciones y actividades informativas para facilitar el acceso de los vecinos a servicios básicos relacionados con el cuidado de sus mascotas. Estos son los principales servicios anunciados:

Consulta médico-veterinaria: los propietarios podrán recibir orientación profesional sobre el estado de salud de sus animales y resolver dudas relacionadas con sus cuidados.

los propietarios podrán recibir orientación profesional sobre el estado de salud de sus animales y resolver dudas relacionadas con sus cuidados. Desparasitación: se brindará atención preventiva para contribuir al control de parásitos que pueden afectar a perros y gatos.

se brindará atención preventiva para contribuir al control de parásitos que pueden afectar a perros y gatos. Charla sobre tenencia responsable: los asistentes recibirán información sobre las obligaciones que implica cuidar a una mascota, desde garantizar una alimentación adecuada hasta mantener condiciones de higiene y procurar atención veterinaria.

los asistentes recibirán información sobre las obligaciones que implica cuidar a una mascota, desde garantizar una alimentación adecuada hasta mantener condiciones de higiene y procurar atención veterinaria. Orientación sobre el registro de canes y felinos: los vecinos podrán informarse sobre los procedimientos de inscripción de sus animales de compañía y conocer los pasos correspondientes para realizar este trámite.

¿Por qué es importante aprovechar estas jornadas gratuitas?

Las campañas veterinarias permiten acercar la orientación especializada a las familias y promover medidas preventivas para proteger la salud de los animales. Una consulta puede ayudar a identificar señales de alerta y obtener recomendaciones acordes con la edad, condición física y necesidades de cada mascota.

La desparasitación también forma parte de los cuidados sanitarios, pues contribuye a controlar organismos que pueden perjudicar el bienestar de los animales. El producto y la frecuencia del tratamiento deben adecuarse a las características de cada ejemplar y a las indicaciones de un profesional veterinario.

Por otro lado, la tenencia responsable implica proporcionar agua limpia, alimentación adecuada, un espacio seguro y atención cuando el animal lo necesite. También comprende adoptar medidas que favorezcan una convivencia adecuada en el hogar y los espacios públicos.