¿Buscas un método anticonceptivo? Conoce las opciones gratuitas que ofrece el Minsa y cómo acceder a ellas

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Acceder a un método anticonceptivo de manera gratuita es una posibilidad al alcance de miles de peruanos. Con el objetivo de fortalecer la planificación familiar y promover una salud sexual responsable, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece diferentes alternativas anticonceptivas en todos los establecimientos de salud del país.

La campaña busca que adolescentes, jóvenes y adultos puedan recibir información especializada y elegir el método que mejor se adapte a su estilo de vida y proyecto familiar. Para acceder a este servicio, los usuarios únicamente deben acudir al centro de salud más cercano con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Una vez allí, recibirán consejería personalizada por parte de profesionales de la salud, quienes explicarán el funcionamiento, la eficacia, las ventajas y las posibles contraindicaciones de cada método antes de su entrega gratuita. La campaña estará vigente hasta el 15 de agosto en los establecimientos de salud del país.

¿Qué métodos anticonceptivos están disponibles?

Cada alternativa posee características distintas en cuanto a duración, forma de uso y nivel de eficacia, por lo que el Ministerio de Salud recomienda que la elección siempre sea realizada con asesoría médica y considerando las necesidades particulares de cada usuario.

Preservativo femenino y masculino : Barreras físicas que se colocan antes del acto sexual y evitan el contacto directo entre los genitales, reduciendo el riesgo de embarazo e infecciones.

: Barreras físicas que se colocan antes del acto sexual y evitan el contacto directo entre los genitales, reduciendo el riesgo de embarazo e infecciones. Pastillas anticonceptivas diarias : Medicamentos hormonales que deben tomarse todos los días a la misma hora. Pueden ser combinadas o solo de progestina. Su efectividad depende de la constancia en su consumo.

: Medicamentos hormonales que deben tomarse todos los días a la misma hora. Pueden ser combinadas o solo de progestina. Su efectividad depende de la constancia en su consumo. Ampollas anticonceptivas : Inyecciones hormonales que pueden aplicarse mensualmente o cada tres meses. Ofrecen protección continua durante el periodo indicado, siempre que se administren puntualmente.

: Inyecciones hormonales que pueden aplicarse mensualmente o cada tres meses. Ofrecen protección continua durante el periodo indicado, siempre que se administren puntualmente. Sistema intrauterino de levonorgestrel (SIU-LNG) : Dispositivo que se coloca en el útero y libera hormonas para impedir el embarazo hasta por cinco años. También ayuda a reducir el sangrado menstrual en mujeres con menstruaciones abundantes.

: Dispositivo que se coloca en el útero y libera hormonas para impedir el embarazo hasta por cinco años. También ayuda a reducir el sangrado menstrual en mujeres con menstruaciones abundantes. Chip subdérmico : Pequeña varilla que se inserta debajo de la piel del brazo y libera hormonas durante un periodo de hasta tres años. Su función principal es impedir la ovulación.

: Pequeña varilla que se inserta debajo de la piel del brazo y libera hormonas durante un periodo de hasta tres años. Su función principal es impedir la ovulación. T de cobre (DIU) : Dispositivo en forma de T recubierto de cobre que se coloca en el útero. No contiene hormonas y bloquea el paso de los espermatozoides. Su efectividad supera el 99% y la fertilidad se recupera al retirarlo.

: Dispositivo en forma de T recubierto de cobre que se coloca en el útero. No contiene hormonas y bloquea el paso de los espermatozoides. Su efectividad supera el 99% y la fertilidad se recupera al retirarlo. Pastilla del día siguiente: Anticonceptivo de emergencia que se usa tras una relación sexual sin protección o en caso de ruptura del preservativo. No se recomienda su uso frecuente, ya que puede alterar el ciclo menstrual y dificultar el uso de otros métodos.

¿Quiénes pueden solicitarlos y dónde?

Los métodos anticonceptivos se entregan gratuitamente en los establecimientos del Ministerio de Salud a nivel nacional. La atención incluye orientación confidencial para adolescentes, jóvenes y adultos, con el propósito de garantizar una elección informada y segura. Los especialistas evalúan aspectos como la edad, antecedentes médicos, estilo de vida y preferencias personales antes de recomendar un método específico.

Además de la entrega de anticonceptivos, la campaña incorpora consejería en salud sexual y reproductiva, educación sobre el uso correcto del preservativo y orientación para prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la planificación familiar no solo permite decidir de manera libre e informada cuándo tener hijos, sino que también contribuye a proteger la salud de mujeres y hombres.

Por ello, invitan a la población a aprovechar esta campaña gratuita y acudir a los establecimientos de salud para recibir información confiable y acceder al método anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades.