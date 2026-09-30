WhatsApp lanza controles parentales para adolescentes y alertará a padres sobre grupos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

WhatsApp anunció nuevos controles parentales para adolescentes que permitirán a padres recibir alertas cuando sus hijos entren o salgan de grupos. La actualización también incorpora opciones para configurar privacidad, Canales, Estados y Meta AI, mientras las conversaciones personales mantienen el cifrado de extremo a extremo.

Alertas por grupos y cambios de privacidad

Según WhatsApp, los nuevos controles son opcionales y pueden configurarse entre padres y adolescentes. Entre las funciones disponibles está decidir quién puede ver la foto de perfil del menor y quién puede agregarlo a grupos. Algunas restricciones solo podrán modificarse mediante un PIN parental establecida.

Las alertas permitirán conocer determinados cambios en la actividad grupal del adolescente. El sistema notificará al padre, madre o responsable cuando el joven se una o abandone un grupo. También enviará una alerta cuando un grupo del que forma parte aumente significativamente su número de integrantes participantes.

WhatsApp permitirá establecer límites relacionados con los Canales y los Estados. Los padres podrán decidir cómo utiliza el adolescente los Canales, qué actualizaciones puede visualizar y quiénes pueden ver los Estados que publique. Estas opciones forman parte de los controles parentales anunciados este miércoles.



Control parental.

Meta AI tendrá una opción más restrictiva

Los controles parentales también abarcan Meta AI, el asistente de inteligencia artificial disponible en WhatsApp. Los padres podrán escoger entre la configuración predeterminada para usuarios mayores de 13 años y una alternativa denominada "Contenido limitado", según las opciones presentadas por la plataforma este miércoles.

WhatsApp precisó que las herramientas pueden ajustarse o desactivarse en cualquier momento. La configuración utiliza un único PIN parental y ofrece alertas para informar sobre determinadas actividades. Las funciones de supervisión no implican acceso directo al contenido de las conversaciones personales del adolescente.

Uno de los aspectos centrales es que los padres no podrán leer los mensajes privados de sus hijos mediante estos controles. Tampoco podrán escuchar llamadas. WhatsApp señala que las comunicaciones continúan protegidas por cifrado de extremo a extremo, incluso cuando la supervisión parental esté activa.

La implementación de los controles parentales para adolescentes será progresiva. WhatsApp informó que las familias podrán configurarlos según las necesidades de cada cuenta y modificarlos posteriormente. La compañía presentó estas herramientas el 30 de septiembre de 2026, dentro de una actualización dirigida a usuarios adolescentes.

Con los nuevos controles parentales de WhatsApp, los padres podrán recibir alertas sobre grupos, establecer opciones de privacidad y administrar funciones como Estados, Canales y Meta AI. Al mismo tiempo, los mensajes y llamadas personales permanecerán protegidos, mientras la disponibilidad avanzará gradualmente para familias interesadas.