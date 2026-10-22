Caso Liceo Naval: Área Técnica Interdisciplinaria recomendó que tres escolares ingresen al programa de agresores sexuales

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los informes elaborados por el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima advierten dificultades en la empatía y el reconocimiento de la gravedad de los hechos entre varios de los adolescentes investigados por la presunta agresión sexual grupal contra un compañero de 16 años.

Tras las evaluaciones psicológicas y conductuales, los especialistas recomendaron que tres de los seis escolares internados preventivamente en Maranguita sean incorporados al Programa de Agresores Sexuales.

Informes advierten conductas que requieren atención especializada

Los resultados de las evaluaciones psicológicas identificaron características que requieren especial atención en cuatro de los menores, entre ellas el egocentrismo, la baja capacidad empática, la insensibilidad social y la predisposición a conductas delictivas. Los informes también advierten que algunos de los investigados minimizarían lo ocurrido y justificarían su comportamiento.

Uno de los adolescentes reconoció haber participado en una de las acciones denunciadas, aunque sostuvo que se trató de una broma que se salió de control. Según el reporte, los especialistas consideraron que el menor "no presenta conciencia de error" y lo describieron como "histriónico y egocéntrico".

Otro de los evaluados negó haber sujetado a la víctima y atribuyó parte de lo sucedido al propio compañero. En su versión, habría sido una broma que no debía contarse a otras personas. Estas declaraciones fueron recogidas dentro de los informes psicológicos y conductuales elaborados durante su permanencia en el centro juvenil.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Caso Liceo Naval: el Equipo Técnico Interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, recomendó que tres escolares implicados ingresen al programa para agresores sexuales. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 22, 2026

Tres escolares deberán recibir intervención especializada

Entre los testimonios evaluados también figura el de un adolescente que manifestó arrepentimiento por no haber intervenido para detener la agresión. Según su relato, otros compañeros sujetaron a la víctima, le bajaron el short y continuaron con las burlas, mientras algunos habrían realizado expresiones alusivas a una violación.

El menor sostuvo: "Yo solo me reí, ni toqué". Sin embargo, los especialistas señalaron que su versión presenta una reconstrucción parcial de los hechos y una diferenciación de responsabilidades entre los participantes, al atribuir las acciones físicas de mayor gravedad a otros adolescentes.

El documento también menciona aspectos como el desapego afectivo, la superficialidad y las dificultades para desarrollar empatía en las relaciones interpersonales. Estas observaciones forman parte de la evaluación individual de los escolares y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad por los hechos investigados.

A partir de los resultados obtenidos, el Área Técnica Interdisciplinaria recomendó que tres de los seis menores sean incorporados al Programa de Agresores Sexuales. La medida busca abordar comportamientos que, según los especialistas, requieren una intervención específica.

La recomendación representa un nuevo avance en la evaluación de los adolescentes investigados por el caso Liceo Naval, aunque no equivale a una sentencia ni determina por sí sola su responsabilidad legal.

El seguimiento psicológico y conductual será clave para atender las necesidades identificadas, mientras las autoridades competentes continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la víctima.