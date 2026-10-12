"Perdón por agarrarte": chats revelan disculpas de escolares investigados por caso Liceo Naval

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los mensajes que algunos escolares del Liceo Naval Almirante Guise enviaron a un compañero después de la presunta agresión sexual denunciada en septiembre han vuelto a poner el caso bajo atención pública.

Las conversaciones, difundidas el domingo 11 de octubre en un reportaje de Cuarto Poder, incluyen disculpas y referencias a acciones que habrían ocurrido durante el traslado de los estudiantes.

Se trata de seis conversaciones que se encuentran en poder de la Fiscalía. Los mensajes fueron enviados el 15 de septiembre, el mismo día en que se habría producido el ataque contra el adolescente, cuando el grupo regresaba de una actividad deportiva.

Uno de los aspectos que destaca en las comunicaciones es la diferencia entre las expresiones dirigidas al denunciante y las versiones que algunos de los investigados ofrecieron posteriormente ante las autoridades.

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Chats incluyen pedidos de perdón y referencias a lo ocurrido

Uno de los primeros mensajes buscaba conocer el estado del compañero. Posteriormente, otro estudiante le pidió que lo desvinculara de lo sucedido. A las 17:22, una conversación incluyó una referencia directa a lo ocurrido durante el traslado.

"Oe, de mi parte, sorry por lo que te pasó. Yo no empujé la escoba, solo el short, pero de igual manera te pido perdón. Avisas cómo estás. Sorry, bro", escribió uno de los escolares.

En otro mensaje, un estudiante expresó: "Oe, te pido perdón por agarrarte". Las conversaciones también incluyeron preguntas sobre el estado físico del adolescente y recomendaciones para acudir a un médico, luego de que este manifestara que no se sentía bien.

Estos intercambios forman parte de los elementos que deberán ser examinados en el proceso para determinar qué ocurrió y cuál habría sido la participación de cada menor investigado.

Chat de estudiante

Escolares dieron otra versión ante la Policía

Al día siguiente de los hechos, algunos de los estudiantes ofrecieron declaraciones ante la Policía y describieron el episodio como un juego entre compañeros. Uno de ellos sostuvo: "Nos empezamos a reír y a jalonear en modo de este tipo de chacota. Fue con consentimiento".

Esta versión contrasta con las referencias contenidas en los mensajes enviados horas después de la denuncia. Sin embargo, corresponde a las autoridades evaluar las declaraciones, las conversaciones y los demás elementos reunidos durante las diligencias.

La presunta agresión habría ocurrido cuando los alumnos retornaban en un bus escolar después de participar en un campeonato de fútbol. La presencia de adultos responsables durante el traslado también ha generado cuestionamientos sobre las medidas de supervisión y protección de los estudiantes.

Las conversaciones difundidas constituyen un elemento relevante para reconstruir las horas posteriores a la presunta agresión, pero la determinación de responsabilidades dependerá de las investigaciones fiscales y judiciales.