Caso Liceo Naval: madre de alumno agredido en Maranguita denuncia llamadas para encubrir hecho

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado difundido el 14 de octubre, la madre de alumno agredido en Maranguita junto con su abogado, expresó su rechazo a lo ocurrido con el adolescente en el primer caso y rechazó intentos de encubrimiento.

Madre de alumno agredido en Maranguita emite comunicación

La madre del segundo agraviado, reafirmó su confianza en la justicia y sostuvo que su hijo está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y negó que el menor de edad tenga privilegios en Maranguita.

Asimismo, rechazó cualquier intento de encubrimiento y aseguró que recibió llamadas de familiares del presunto agresor para que no denunciara los hechos ocurridos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Documento emitido por la madre del segundo agraviado

En el documento, la familia negó que el adolescente forme parte de algún pacto de encubrimiento o silencio. Por el contrario, aseguró que desde el primer momento ha mostrado su voluntad de declarar sobre lo que vio y sucedió, y que continuará colaborando con las investigaciones.

Respecto a la segunda denuncia, en la que su hijo figura como agraviado, la madre explicó que decidió acudir a las autoridades porque consideró que era lo correcto y que guardar silencio podía permitir que hechos similares volvieran a ocurrir con otros jóvenes.

Además, afirmó haber recibido llamadas de familiares del presunto agresor para que no presentara la denuncia. También indicó que existen declaraciones de testigos que, según el comunicado, corroboran lo denunciado.

Familia niega privilegios en Maranguita

La madre aclaró que el centro juvenil no les cerró las puertas ni les puso obstáculos para denunciar. Según precisó, cuando la institución tomó conocimiento de lo sucedido, activó los protocolos correspondientes.

Asimismo, rechazó que su hijo reciba un trato privilegiado dentro de Maranguita. Señaló que el adolescente participa en las actividades programadas para los internos y permanece bajo los protocolos regulares del establecimiento.

Audiencia continuará este 15 de octubre

En el marco de las investigaciones, este jueves 15 de octubre, desde las 2:00 p. m., continuará la audiencia en el Tercer Juzgado de Familia. Durante la diligencia deberán declarar los menores que se encuentran en libertad, uno de ellos fuera del país, así como los tres adultos investigados, dos profesores y el conductor del vehículo en el que habrían ocurrido los hechos.

Finalmente, la madre de alumno agredido en Maranguita pidió que la verdad salga a la luz y que se determinen las responsabilidades correspondientes, reiterando que no permitirá que se encubran los hechos denunciados.