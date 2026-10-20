Nueva denuncia en Liceo Naval: madre revela que profesor de religión habría realizado tocamientos a su hija

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Liceo Naval Almirante Guise se encuentra involucrado en una nueva y grave denuncia. Una madre de familia ha revelado que su hija habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte del docente del curso de religión. Ello ha vuelto a generar preocupación debido a que sale a la luz tan solo semanas después de que se reporte el presunto abuso sexual contra uno de sus alumnos en un bus.

Presunto caso de tocamientos indebidos a escolar del Liceo Naval

De acuerdo a un informe del programa 'Ocurre Ahora', la mamá de la estudiante indicó que su primogénita habría sufrido este tipo de actos en el año 2022 y que en la actualidad son investigados por la Fiscalía de la Mujer contra la Violencia Lima. Sin embargo, cuestionó la inacción por parte de los directivos del centro educativo.

"Yo estoy denunciando los tocamientos indebidos contra el profesor de religión. No es que he denunciado porque a mí se me da la gana, yo he denunciado hechos que se comprueban", expresa la progenitora de la alumna del Liceo Naval.

En el expediente al que tuvo acceso el noticiero de ATV, se lee que la agraviada indicó que su presunto atacante le sujetaba el brazo y que le decía que se veía muy bien proponiéndole que salgan a otro lugar.

Además, sostuvo que durante las catequesis esperaba que se vayan todos para al final hablarle a ella a solas y que, a diferencia de sus compañeros, le pedía que fichas o permisos personalmente.

La madre de la menor de edad identificó al profesor de religión y al mismo tiempo subrayó que una mujer también está involucrada en el hecho que la acosaba desde el 2022. Respecto al hombre afirmó que este se desempeñó como maestro y encargado de la catequesis .

Lentitud de investigación fue revelada por la madre en septiembre

Según el informe esta denuncia alcanza también a directivos del colegio por supuesta inacción por parte de exdirectores. Cabe mencionar que la madre de familia ya había dado a conocer una lentitud en las investigaciones en una reunión de padres de familia el pasado 17 de septiembre dos días después de que se produzca el ataque a un estudiante en un bus.

"Es un patrón que ellos tratan de evitar porque no debería ser. ¿Dónde queda la protección de los menores?", manifestó la mamá de la menor.

En conclusión, el Liceo Naval Almirante Guise se encuentra involucrado en una nueva y grave denuncia luego de que una madre de familia revelara que su hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte del profesor del curso de religión.