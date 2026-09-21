Marina de Guerra condena violencia y acoso tras denuncia de abuso en colegio Liceo Naval

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú, mediante un comunicado, condenó los actos de violencia y acoso denunciados tras el caso de presunto abuso sexual que involucra a alumnos del colegio Liceo Naval Almirante Guise.

La institución rechazó cualquier forma de violencia y precisó que los hechos deben ser investigados para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El documento, emitido la mañana del lunes 21 de septiembre y firmado por el almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, comandante general de la Marina de Guerra del Perú, abordó, en síntesis, los siguientes puntos:

En primer lugar, expresa su absoluto rechazo y condena a toda forma de violencia, maltrato o acoso contra los estudiantes. Asimismo, brinda su apoyo y solidaridad al alumno afectado y su familia, reafirmando el compromiso de proteger su dignidad y garantizar su bienestar durante el proceso educativo.

En segundo lugar, señala que la institución actuará con responsabilidad, transparencia y firmeza, respetando la ley y el debido proceso a cargo de las autoridades competentes. Además, precisa que los Liceos Navales funcionan bajo las normas del Ministerio de Educación y las disposiciones correspondientes.

En tercer lugar, reconoce con dolor, humildad y entereza los errores identificados, y afirma que existe el compromiso de aprender de ellos y corregir lo necesario. Para ello, se dispusieron acciones destinadas a revisar las normas y fortalecer la convivencia, la protección y la seguridad de los estudiantes.

En cuarto lugar, rechaza la difusión de información que pueda vulnerar la dignidad, privacidad o tranquilidad de los menores y de cualquier integrante de la Familia Naval, tanto de las víctimas como de los presuntos responsables, mientras las autoridades esclarecen los hechos.

En quinto lugar, reafirma su determinación de adoptar las medidas necesarias para evitar que actos individuales afecten a la comunidad educativa y los principios que, según señala, se forman en el hogar, se fortalecen en las aulas y se transmiten mediante el ejemplo.



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