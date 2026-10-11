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¡Alerta en la sierra y la selva!

Incendios forestales: Senamhi alerta continuación de condiciones climatológicas para su propagación en nueve regiones

El Senamhi pone en alerta que del domingo 11 al viernes 16 de octubre persistirán las condiciones climatológicamente necesarias capaces de propagar incendios forestales en nueve regiones del país.

Incendios forestales seguirán registrándose en la sierra y selva.
Incendios forestales seguirán registrándose en la sierra y selva. Inforegión

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2026

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Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que continuarán presentándose condiciones atmosféricas capaces de propagar incendios forestales, con niveles de hasta extrema intensidad, en algunas regiones que comprenden la sierra y selva del Perú. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota. 

¿Cuáles podrían ser las regiones afectadas?

De acuerdo con el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 010, las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, podrían estar en peligro (alerta roja) desde hoy, domingo 11, hasta el viernes 16 de octubre.

En ese sentido, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente señala que se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en estas regiones, así como la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura diurna y el incremento de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento en horas de la tarde

Frente a esta situación de peligro latente (alerta roja), el organismo recomienda no encender fuego al aire libre y menos cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, tener identificada las zonas más propensas a la ocurrencia de incendios e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas.

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Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar de residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil). 

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Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

Finalmente, recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica, ser prudente si realizas actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

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