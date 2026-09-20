Fenómeno El Niño se adelanta: Ministro Marco Vinelli alerta lluvias tempranas y cancela viaje a EE. UU.

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció la suspensión de su viaje a Estados Unidos como parte de la comitiva oficial de la presidenta Keiko Fujimori, debido a la alerta de lluvias en la macrorregión norte del país.

Según sus declaraciones recogidas por el dominical Panorama, los pronósticos meteorológicos indican que las precipitaciones previstas para diciembre se estarían adelantando y ya se desplazan desde la frontera ecuatoriana hacia territorio peruano.

"He recibido una alerta de lluvias en el norte del país para la próxima semana, eso reflejaría que El Niño se estaría adelantando", declaró Vinelli.

Suspende viaje para coordinar descolmataciones

Desde las inmediaciones del río Piura, el ministro precisó que la decisión de quedarse en el país fue conversada con la presidenta, quien viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre.

"Yo iba a participar de la comitiva con la presidenta Fujimori en este viaje que está haciendo a los Estados Unidos, sin embargo, dado que nos han llegado los pronósticos de lluvia en laparte norte del país,específicamente en Tumbes, hemos conversado con ella y se ha decidido que tenga que quedarme", señaló.

Ante la inminencia de las precipitaciones, el Gobierno dispuso la movilización inmediata de maquinaria pesada, motobombas e hidrojets hacia la región de Tumbes. En Piura, el sector Agricultura ejecuta trabajos de limpieza y desbosque en el cauce del río, alcanzando un avance del 58% en los cinco kilómetros más vulnerables del tramo urbano.

Trabajos se acelerarán con con facultades legislativas

Vinelli detalló que en los últimos 50 días se han retirado árboles y arena del cauce, como parte de las acciones de prevención. Sin embargo, advirtió que para agilizar los plazos de contratación e infraestructura es necesario que el Congreso apruebe las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, lo que permitiría acelerar obras frente a la temporada de lluvias.

El ministro subrayó que, pese a los avances, aún no se han aprobado leyes que respalden el trabajo del Ejecutivo en materia de prevención.

"Han pasado 50 días de iniciada la gestión de Keiko Fujimori, hemos hecho muchísimas cosas; sin embargo, no he visto ninguna ley que se haya aprobado en la Cámara de Diputados. queremos ir más rápido y por eso se pide facultades para poder acelerar este proceso", remarcó.

La advertencia de Marco Vinelli marca un giro brusco en la planificación gubernamental frente al Fenómeno El Niño, que se proyectaba para fin de año y ahora muestra señales de adelantarse. La cancelación de su viaje refleja la prioridad de atender las regiones más vulnerables, mientras la población del norte espera que las medidas se traduzcan en acciones efectivas para mitigar los impactos de las lluvias.