Cerca de 400 manifestantes de regiones se instalaron en UNMSM, reporta rectora Jerí Ramón

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), informó que al menos 400 manifestantes provenientes de las regiones han ingresado a la universidad. Los protestantes han sido recibidos por un grupo de 30 estudiantes.

"Los alumnos han tomado la puerta 3 y han hecho que ingrese la gente que viene a nivel nacional para la movilización. Ha ingresado un promedio de al menos 400 personas", declaró en Informamos y Opinamos.

La rectora mostró su descontento con la medida que ha tomado este grupo reducido de estudiantes sin haber consultado con las autoridades. "San Marcos es solidario, pero la solidaridad no se mide cuando una persona viene y se mete a tu casa sin autorización. Eso está mal", mencionó.

Jerí Ramón señaló que si bien la casa de estudios se ha pronunciado contra las muertes registradas en las protestas, tampoco puede tomar otras acciones. "Eso le compete al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que como poderes del Estado deben resolver esta crisis", sostuvo.

La funcionaria informó que al mediodía se instaló una mesa de diálogo en la universidad. Asimismo, se espera la llegada de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Prevención del Delito.

"Estamos en un estado de emergencia y no son solo las instituciones las que tienen que tomar las propias decisiones. Estoy haciendo lo que humanamente puedo y lo que me manda la ley y el estatuto. No puedo decidir sola", expresó.

Jerí Ramón indicó que de acuerdo al resultado de la mesa de diálogo se tomarán las decisiones. "Hay otras instancias como la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario que tiene que decir que medidas se deben tomar", añadió.

