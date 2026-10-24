Comando Unificado golpea la minería ilegal con destrucción de bienes por S/ 10 millones

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de sus labores vigilando situaciones irregulares, el Comando Unificado intervino Madre de Dios y dio un golpe a la minería ilegal destruyendo bienes valorizados en S/ 10 millones.

Comando Unificado interviene la minería ilegal en Madre de Dios

El Comando Unificado de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ejecutó dos operativos de interdicción contra la minería ilegal en la región Madre de Dios, donde destruyó maquinaria, equipos y otros bienes valorizados en S/ 9 573 200.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), la Dirección de Operaciones Especiales y la División contra la Minería Ilegal de la PNP, con el apoyo de integrantes del Ejército del Perú. Las acciones se desarrollaron en los sectores Platanal y Mega 16, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

Durante las intervenciones, los agentes encontraron materiales empleados para la explotación ilícita de recursos naturales. Entre los bienes identificados había 32 motores, de los cuales 25 estaban sumergidos, además de 32 balsas, 32 tolvas y 15 pozas utilizadas para las actividades de minería ilegal.

🚨 ¡Nuevo golpe a la minería ilegal en Madre de Dios! El #ComandoUnificado ejecutó dos operativos en Tambopata que permitieron destruir maquinaria, combustible, campamentos y otros bienes valorizados en aproximadamente S/10 millones. 👮‍♂️ La intervención afectó directamente la capacidad logística utilizada para sostener esta actividad ilícita. 🇵🇪 #PerúResponde ante la minería ilegal. 🗞️ Más información aquí: https://t.co/YnINaSA8Cf Lee también Jubilados de la ONP recibirían bono de casi S/ 200 en diciembre por el fenómeno El Niño October 24, 2026

Destruyen bienes utilizados para la minería ilegal

Tras efectuar los registros correspondientes, los agentes especializados de la Policía Nacional coordinaron las acciones con el Ministerio Público para proceder con la interdicción. Como resultado, se destruyeron los bienes y equipos encontrados, siguiendo los procedimientos establecidos por ley.

La intervención buscó afectar los recursos materiales empleados para sostener las operaciones de minería ilegal en estos sectores de la región amazónica. La maquinaria, el combustible y las instalaciones halladas constituían parte de la infraestructura utilizada para desarrollar esta actividad ilícita.

Dichas acciones se enmarcan en las operaciones conjuntas que realizan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir las economías ilegales y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilícita de recursos naturales.

Continuarán los operativos en Madre de Dios

Por disposición del sector Interior, liderado por el ministro César Astudillo, el Comando Unificado de la PNP y las Fuerzas Armadas continuará ejecutando operativos de interdicción en Madre de Dios y otras zonas del país.

Finalmente, estas intervenciones del Comando Unificado ejecutó un operativo que dio con la destrucción de elementos que se usaban para la minería ilegal y desarrollarán acciones en coordinación con el Ministerio Público para contrarrestar las organizaciones criminales y proteger los recursos naturales y la biodiversidad de las áreas afectadas.