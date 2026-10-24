Jubilados de la ONP recibirían bono de casi S/ 200 en diciembre por el fenómeno El Niño

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno anunció la entrega de un bono de cerca de S/ 200 para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en diciembre de 2026, como parte de las medidas previstas para mitigar los efectos del fenómeno El Niño.

MEF anuncia bono por el fenómeno El Niño

Según el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, comunicó esta medida, que busca brindar un apoyo económico adicional a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) frente a los posibles impactos de este evento climático.

La bonificación se sumaría a los cambios aplicados durante este año al sistema previsional. Sin embargo, será importante conocer los alcances de la disposición, incluidos los requisitos para acceder al pago, el número de beneficiarios y la fecha exacta de entrega, conforme se publiquen mayores detalles oficiales.

El bono anunciado sería de aproximadamente S/ 200 y se entregaría de manera excepcional durante diciembre. La medida formaría parte de las acciones que prepara el Ejecutivo para afrontar las consecuencias del fenómeno El Niño, que puede generar condiciones climáticas adversas y afectar distintas actividades económicas del país.

No obstante, la información proporcionada no precisa si la bonificación alcanzará a todos los jubilados de la ONP o si estará dirigida únicamente a determinados grupos de pensionistas. Tampoco se han detallado los mecanismos de pago ni las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios.

Por ello, los pensionistas deberán mantenerse atentos a los anuncios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la ONP para conocer el alcance definitivo de esta medida y confirmar si les corresponde recibir el dinero adicional.

¿El bono de casi S/ 200 se sumará a la pensión mensual?

De concretarse el anuncio en los términos comunicados, el bono representaría un ingreso extraordinario para los jubilados que cumplan con los criterios que establezca el Gobierno. Sin embargo, todavía es necesario conocer las disposiciones oficiales.

En ese sentido, los pensionistas de la ONP deberán esperar información complementaria sobre la implementación de la medida. La publicación de los requisitos y del cronograma permitirá esclarecer si el beneficio será universal o estará sujeto a condiciones específicas.

Finalmente, los jubilados de la ONP deberán esperar mayores precisiones del Gobierno sobre los requisitos para acceder a este beneficio extraordinario y la fecha de pago del bono de casi S/ 200, anunciado por el MEF para diciembre como parte de las medidas frente al fenómeno El Niño.