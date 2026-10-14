Comas: Policía captura a dos personas con droga camuflada en ladrillos, dinamita, armas y municiones en vehículo

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos personas fueron capturadas esta madrugada en el distrito de Comas por agentes de la Brigada Especial contra el Crimen, luego de ser intervenidas cuando transportaban presuntamente droga camuflada dentro de ladrillos en un vehículo. Durante el operativo, la Policía también incautó explosivos, un arma de fuego, municiones y otros objetos que serán materia de investigación.

Caen con droga en camioneta

La intervención se realizó en el cruce de las avenidas San Felipe y Universitaria, donde los agentes detectaron que el vehículo transitaba de manera sospechosa. Los detenidos fueron identificados como César Giovanni Arteaga, de 48 años, y Nargeli Ávalos Ávila, de 29. Ambos quedaron bajo custodia policial tras el registro de la unidad.

El coronel Juan Carlo Escobar, a cargo del operativo, explicó que dos vehículos policiales intervinieron la unidad sospechosa. Durante la inspección, los agentes encontraron un paquete con forma de ladrillo que contendría droga, además de un cartucho de dinamita. Estos hallazgos motivaron la detención preliminar de las dos personas.

"Dos vehículos de la policía intervienen a otro vehículo que se encontraba merodeando de manera sospechosa, y en el momento del registro se procede a verificar y encontramos un paquete tipo ladrillo, que al parecer se dio droga y un cartucho de dinamita, motivo por el cual fueron detenidos dos personas de manera preliminar", indicó para Exitosa.

Asimismo, Escobar precisó que durante el operativo se incautaron un chaleco antibalas, un arma de fuego, tres cacerinas y municiones. Las autoridades no descartan que los intervenidos hayan tenido la intención de dejar estos objetos en negocios ubicados en la zona, aunque esta hipótesis deberá ser esclarecida mediante las diligencias correspondientes.

Por otro lado, el coronel señaló que César Giovanni Arteaga registra antecedentes policiales por presuntos delitos de extorsión, homicidio y robo agravado. Finalmente, ambos detenidos, junto con las especies incautadas, fueron puestos a disposición de los agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que continuará con las investigaciones de acuerdo con la ley.

Es asó que, la captura de estas dos personas en Comas pone en evidencia la importancia de los operativos policiales frente a posibles delitos vinculados con el tráfico de drogas, la extorsión y la tenencia de explosivos. Sin embargo, será fundamental que las investigaciones determinen la procedencia de las sustancias y los objetos incautados, así como el propósito de su traslado. Ambos intervenidos mantienen su condición de investigados mientras avanzan las diligencias correspondientes.