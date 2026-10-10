PNP presenta primeros resultados del Comando Unificado: intervienen a 217 extranjeros en La Libertad

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/10/2026
La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó los primeros resultados de las operaciones ejecutadas en el marco del Comando Unificado una, estrategia orientada a combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana en el país. Entre las principales acciones destacan la intervención de 217 ciudadanos extranjeros en La Libertad.
Presentación de los primeros resultados
Como parte de la presentación, estuvo a cargo del comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, durante una actividad realizada en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito limeño de San Borja. El evento contó con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros del Interior y de Defensa, además de representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el balance presentado, en La Libertad se logró ubicar a 13 personas que registraban requisitorias judiciales. Asimismo, las autoridades intervinieron a 217 ciudadanos extranjeros, de los cuales 60 se encontraban en situación migratoria irregular.
Durante estas operaciones también se identificaron S/ 42.790 presuntamente vinculados a actividades de minería ilegal. A ello se sumó la incautación de armas de fuego, explosivos, drogas y vehículos relacionados con las intervenciones policiales.
Como parte de las acciones contra la criminalidad, se realizó una requisa en el establecimiento penitenciario El Milagro, donde se retiraron objetos prohibidos. Las operaciones del Comando Unificado también se extendieron a Madre de Dios, Lima, Callao y Piura, con intervenciones dirigidas a combatir delitos como la extorsión, el sicariato y la explotación sexual.
Capturan a presunto cabecilla vinculado a actividades ilícitas
Entre los resultados expuestos también se informó sobre la captura de un presunto cabecilla vinculado a actividades ilícitas en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, área conocida por la presencia de operaciones relacionadas con la minería ilegal.
Estas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y otras actividades delictivas.
Comando Unificado busca reforzar la seguridad ciudadana
La PNP señaló que continuará intensificando las operaciones conjuntas en distintas regiones del país. La estrategia busca mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden y ampliar las acciones contra el crimen organizado.
Finalmente, con la presentación de estos primeros resultados del Comando Unificado, las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las actividades ilícitas mediante intervenciones coordinadas en zonas consideradas prioritarias.