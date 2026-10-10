PNP presenta primeros resultados del Comando Unificado: intervienen a 217 extranjeros en La Libertad

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó los primeros resultados de las operaciones ejecutadas en el marco del Comando Unificado una, estrategia orientada a combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana en el país. Entre las principales acciones destacan la intervención de 217 ciudadanos extranjeros en La Libertad.

Presentación de los primeros resultados

Como parte de la presentación, estuvo a cargo del comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, durante una actividad realizada en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito limeño de San Borja. El evento contó con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros del Interior y de Defensa, además de representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el balance presentado, en La Libertad se logró ubicar a 13 personas que registraban requisitorias judiciales. Asimismo, las autoridades intervinieron a 217 ciudadanos extranjeros, de los cuales 60 se encontraban en situación migratoria irregular.

Durante estas operaciones también se identificaron S/ 42.790 presuntamente vinculados a actividades de minería ilegal. A ello se sumó la incautación de armas de fuego, explosivos, drogas y vehículos relacionados con las intervenciones policiales.

Como parte de las acciones contra la criminalidad, se realizó una requisa en el establecimiento penitenciario El Milagro, donde se retiraron objetos prohibidos. Las operaciones del Comando Unificado también se extendieron a Madre de Dios, Lima, Callao y Piura, con intervenciones dirigidas a combatir delitos como la extorsión, el sicariato y la explotación sexual.

🇵🇪🚨 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐎𝐒 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐔𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 ¡Acciones contundentes en la lucha contra la criminalidad! El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general de Policía Freddy Lopez Mendoza, presentó los primeros resultados de las operaciones desarrolladas en el marco del Comando Unificado PNP-FF. AA., durante una actividad realizada en el Cuartel General del Ejército, en San Borja. Entre los principales resultados expuestos destacan las operaciones realizadas en La Libertad, donde se logró ubicar a 13 personas requisitoriadas, intervenir a 217 ciudadanos extranjeros, de los cuales 60 se encontraban en situación migratoria irregular, e identificar S/ 42 790 presuntamente vinculados a actividades de minería ilegal. Asimismo, se informó sobre la incautación de armas, explosivos, drogas y vehículos, además de una requisa en el penal El Milagro, donde se retiraron objetos prohibidos. Las acciones también se extendieron a Madre de Dios, Lima, Callao y Piura, con intervenciones contra la extorsión, el sicariato y la explotación sexual, así como la captura de un presunto cabecilla vinculado a actividades ilícitas en La Pampa. La presentación contó con la presencia de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros del Interior y de Defensa, así como representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas. 🇵🇪 En el marco del Comando Unificado PNP-FF. AA., la Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso de intensificar las operaciones contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país. ¡𝐓𝐔 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐒 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃! #ComandoUnificado #PNP #FFAA #PerúResponde #PolicíaEnAcción October 11, 2026

Capturan a presunto cabecilla vinculado a actividades ilícitas

Entre los resultados expuestos también se informó sobre la captura de un presunto cabecilla vinculado a actividades ilícitas en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, área conocida por la presencia de operaciones relacionadas con la minería ilegal.

Estas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y otras actividades delictivas.

Comando Unificado busca reforzar la seguridad ciudadana

La PNP señaló que continuará intensificando las operaciones conjuntas en distintas regiones del país. La estrategia busca mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden y ampliar las acciones contra el crimen organizado.

Finalmente, con la presentación de estos primeros resultados del Comando Unificado, las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir las actividades ilícitas mediante intervenciones coordinadas en zonas consideradas prioritarias.