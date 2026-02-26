Decomisan más de 430 ladrillos de cocaína: Droga valorizada en más de $ 11 millones tenía como destino EE. UU.

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a cuatro sujetos que tenían en su poder más de 430 'quetes' de clorhidrato de cocaína, en forma de ladrillos. Según se conoció, esta mercancía ilícita estaría valorizada en más 11 millones de dólares y tenía como destino, tierras norteamericanas.

Droga tenía como destino EE. UU.

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, desde la sede de la DIRANDRO en San Isidro, el general Leivi Antonio Huamán Gaza, director de la Dirección Antidrogas de la PNP, brindó detalles del operativo que se realizó para dar con el paradero de dichos sujetos.

"Cada uno de los paquetes tenían impreso un delfín y una estrella, un valor agregado que le han colocado a cada uno de los paquetes, y tenía como destino Mollendo, donde se tiene información que esta organización criminal acopia una gran cantidad de droga para luego ser enviado por vía marítima hacia Estados Unidos", dijo a Exitosa, este jueves 26 de febrero.

En tal sentido, se conoció que los sujetos detenidos y acusados de pertenecer a una presunta organización criminal, por tener dicha mercancía ilícita en su poder, tenían como objetivo, llegar hasta Mollendo, en Arequipa; ello para luego emprender rumbo a Estados Unidos, esto a través de un viaje por mar.

Desarticulación de banda criminal

Al respecto, el general Huamán indicó que la afectación económica que se le ha impregnado a dicha banda criminal, en el Perú, supera el millón de dólares. Asimismo, se determinó que la droga está valorizada en aproximadamente 11 millones de dólares; ello teniendo en cuenta que el kilo de clorhidrato de cocaína en los Estados Unidos está entre los 25 mil y 30 mil dólares.

"Es un importante trabajo, se ha sacado de circulación una gran cantidad de clorhidrato de cocaína de alta pureza y se ha detenido a cuatro personas, consecuentemente estamos desarticulando esta organización criminal", detalló el general a cargo.

En la presentación policial también se pudo observar la presencia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola; así como el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Hugo Begazo de Bedoya. Este último, pidió a los jefes policiales trabajar en las calles para brindar seguridad.

"Quiero ver a la oficialidad en las calles, nuestro personal policial tiene que tener el ejemplo, la guía. Nuestra población tiene que sentirse segura, donde se ve a un policía se ve a la tranquilidad, se ve a la paz y eso no se gana en el escritorio, se gana en la calle", precisó el ministro del Interior.

De esta manera, la Policía Nacional desarticuló una presunta organización criminal dedicada al tráfico de droga internacional. Los sujetos detenidos serán investigados conforme a la ley y se determinará su responsabilidad en la tenencia de cocaína.