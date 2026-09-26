Megaoperativo en cinco penales deja celulares, armas, routers, droga y S/18 mil incautados

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un megaoperativo simultáneo en cinco establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia, como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad y evitar que actividades ilícitas continúen desarrollándose desde los centros de reclusión.

La intervención se ejecutó en los penales de Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro, en Trujillo; Challapalca, en Tacna; y Cochamarca, en Pasco. El operativo contó con la participación de más de 400 efectivos del INPE, la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público.

Durante las inspecciones fueron revisados pabellones, celdas, colchones, mesas y otros espacios internos. Como resultado, las autoridades encontraron teléfonos celulares, routers de internet, accesorios tecnológicos, dinero en efectivo, sustancias ilícitas, armas punzocortantes y otros artículos cuya posesión se encuentra prohibida dentro de los establecimientos penitenciarios.

Celulares, droga y dinero en Miguel Castro Castro

Uno de los principales hallazgos se registró en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, donde agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE intervinieron los pabellones 1 y 4.

En estos ambientes fueron encontrados tres equipos celulares, routers, auriculares, memorias micro SD, una placa electrónica y dispositivos USB. Asimismo, se incautaron 41 envoltorios con droga, ketes con marihuana y S/15 mil en efectivo, además de otros objetos no autorizados.

El presidente del INPE, Abraham Lescano, supervisó personalmente las acciones y sostuvo que la institución está fortaleciendo sus capacidades operativas y de inteligencia para enfrentar las actividades ilícitas que buscan mantenerse dentro de los penales.

"Buscamos una verdadera transformación del INPE, y una muestra de ello es la intensificación de las requisas para erradicar organizaciones criminales. A través de información de inteligencia, estamos neutralizando progresivamente estas acciones", declaró.

En Ancón I, los agentes intervinieron los pabellones 9 y 10 y encontraron memorias de celular, audífonos, cargadores, cigarrillos, cocinas artesanales y S/3 mil en efectivo, entre otros artículos prohibidos.

Más droga incautada en Trujillo y Cochamarca

La intervención también permitió importantes hallazgos en otros establecimientos. En Cochamarca, durante la revisión del pabellón 1, se decomisó un celular, 40 ketes con pasta básica de cocaína, una radio con entrada USB, agendas con números telefónicos, armas punzocortantes y otros objetos prohibidos.

En el penal El Milagro de Trujillo, específicamente en el pabellón 9, se encontraron 307 sobres con marihuana, bolsas con clorhidrato de cocaína y 71 bolsas pequeñas con pasta básica de cocaína. También fueron hallados cinco paquetes deformes con PBC, un celular y objetos punzocortantes.

A diferencia de los otros establecimientos intervenidos, en Challapalca la inspección culminó sin hallazgo de sustancias u objetos prohibidos.

Finalmente, todo el material incautado fue puesto a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público, instituciones que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hallazgos.

El megaoperativo permitió detectar una serie de objetos y sustancias prohibidas en cuatro de los cinco penales intervenidos. El INPE señaló que este tipo de acciones forman parte del fortalecimiento de las labores de control e inteligencia dentro de los establecimientos penitenciarios.