Policía en retiro es asesinado a balazos tras resistirse al robo de camioneta en San Martín de Porres

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un policía en situación de retiro fue asesinado a balazos durante un violento intento de robo de su camioneta en San Martín de Porres. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba estacionada en el cruce de las avenidas Santamayo y Los Sauces, donde fue interceptada por delincuentes armados.

Matan policía a balazos en SMP

La víctima fue identificada como Marcelino Yacayuaca, de 63 años. Según información policial, el hombre intentó resistirse al robo de su vehículo, provocando que los delincuentes comenzaran a disparar contra la camioneta. Ante el ataque, el policía en retiro habría utilizado un arma de fuego para repeler a los sujetos, desatándose un fuego cruzado.

La balacera terminó con la muerte de Yacayuaca, quien quedó tendido en el piso, cerca de su vehículo. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida del hombre y acordonaron toda la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras diligencias, los agentes también encontraron un arma de fuego en el interior de la camioneta. Esta habría sido utilizada por la víctima para intentar defenderse del ataque de los delincuentes. Las autoridades buscan determinar con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y establecer la identidad de los responsables.

El violento enfrentamiento también dejó a un segundo hombre herido de bala, cuya identidad todavía no ha sido determinada. El herido fue trasladado de emergencia al hospital Negreiros, donde permanece internado y recibe atención médica especializada debido a las lesiones que sufrió durante la balacera.

El cuerpo del policía en retiro fue trasladado por disposición del Ministerio Público hacia la Morgue Central de Lima, donde continúan las diligencias de acuerdo con ley. En tanto, las cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas serán claves para identificar a los delincuentes y conocer la ruta que utilizaron para escapar.

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Otro asesinato en SMP

Hace unos días, un joven de 24 años fue asesinado de siete balazos mientras comía una hamburguesa en un puesto de comida callejero ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El crimen ocurrió en plena vía pública y generó temor entre los vecinos de Lima norte, debido a la violencia empleada por los atacantes.

La víctima fue identificada como Edison Yair Pravia Zavala, quien se encontraba comiendo junto a otros clientes cuando una motocicleta llegó hasta los exteriores del Mercado 20 de Agosto. Según testigos, uno de los ocupantes descendió del vehículo menor, se acercó al puesto de comida y disparó directamente contra el joven.

El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Bocanegra con Independencia. Los testigos señalaron que los disparos fueron dirigidos exclusivamente contra Pravia Zavala, por lo que ninguna de las otras personas que se encontraban en el establecimiento resultó herida durante el ataque.

Tras recibir los impactos de bala, el joven fue auxiliado por personas que se encontraban en los alrededores y trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles.