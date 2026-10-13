Comisión de Constitución del Senado recibió opiniones para la elaboración del dictamen final de facultades legislativas

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado llevó a cabo este martes 13 de octubre una conferencia para recoger opiniones sobre las facultades que, por el momento, permitirá al Gobierno legislar únicamente en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por un plazo de 90 días.

En ese sentido, el presidente del grupo de trabajo parlamentario, senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), señaló que esta etapa forma parte del proceso de evaluación de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, la cual permitirá a los senadores formar criterios antes de adoptar una decisión, previo a su debate en el Pleno.

Continúa el análisis del texto sustitutorio en la Cámara Alta

Tal como se había anticipado, la audiencia contó con la participación de los representantes de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) y de los gremios empresariales vinculados, dos sectores que no han sido considerados en el texto sustitutorio y que reclamaron ser atendidos por el Congreso por estar sujetos a los efectos de la emergencia climatológica.

Además, estuvieron presentes los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría, quienes presentaron sus postulados sobre las facultades legislativas parcialmente aprobadas.

Una de los puntos más importantes de la sesión fue la presencia del Comité Consultivo de la Comisión de Constitución, grupo que emitió su opinión sobre las materias presentadas por el Poder Ejecutivo y las aprobadas en la Cámara Baja.

En ese sentido, la Comisión invitó al constitucionalista Víctor García Toma, quien cuestionó que el análisis se centre exclusivamente en el reglamento y recordó que en el ordenamiento jurídico peruano rige el principio de supremacía constitucional.

"Un primer error es situar el problema en el marco del reglamento. Se olvida que en el Perú existe el principio de supremacía constitucional. Un reglamento no es un tema insular, está vinculado, conectado, engarzado a la Constitución. En consecuencia, el reglamento no puede desconocer el rol o el papel que el texto supremo de la república le ha asignado al Senado", afirmó.

Asimismo, destacó el papel constitucional de la Cámara de Senadores y sostuvo que, si bien diputados y senadores tienen el mismo rango jerárquico, la Constitución les atribuye funciones y competencias diferenciadas.

Semana de Representación hasta el viernes 16 de octubre

Los senadores y diputados desarrollarán hasta el viernes 16 de octubre su tercera semana de representación de la era bicameral correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, conforme a la programación establecida por la Comisión Directiva del Congreso.

Es importante señalar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Cabe precisar que, también han quedado definidas las fechas para las semanas de representación correspondientes para los últimos dos meses del año, siendo las siguientes: del 2 al 6 de noviembre y del 14 al 18 de diciembre.