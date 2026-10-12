Congreso: tercera semana de representación del 2026 se lleva a cabo del lunes 12 al viernes 16 de octubre

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los senadores y diputados desarrollan desde hoy, lunes 12, hasta el viernes 16 de octubre, su tercera semana de representación de la era bicameral correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, conforme a la programación establecida por la Comisión Directiva del Congreso.

Como se recuerda, las fechas quedaron establecidas tras la sesión de la Junta de Portavoces del último 15 de septiembre, las cuales fueron puestas de conocimiento a los 60 senadores y 130 diputados.

¿En qué consiste la semana de representación?

Es importante señalar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Fechas definidas en medio del debate de facultades legislativas

Cabe precisar que, también han quedado definidas las fechas para las semanas de representación correspondientes para los últimos dos meses del año, siendo las siguientes: del 2 al 6 de noviembre y del 14 al 18 de diciembre.

Cronogramas de semana de representación.

La nueva semana de representación de octubre se da en medio del debate instalado en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, con referente al texto de facultades legislativas aprobadas en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el grupo de trabajo que preside el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), programó para una nueva audiencia para las 10:00 a. m. del martes 13 de octubre, la cual contará con la presencia de las partes involucradas para la formulación final del documento que, por el momento, permitirá al Gobierno legislar únicamente en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño por un plazo de 90 días.

El debate seguirá su curso en el Senado, ante una visible crisis política entre ambas cámaras que conforman el Congreso. La ciudadanía se mantiene expectante a lo que pueda aprobarse en la Cámara Alta.