Presidente de la Comisión de Constitución descarta añadir más puntos a facultades: "No hay tiempo"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesías, descartó la posibilidad de incorporar nuevos puntos al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. El representante sostuvo que no existe tiempo suficiente para ampliar la agenda y confirmó que el dictamen será debatido este lunes 19 en el pleno del Senado.

Comisión de Constitución descarta añadir más puntos a facultades

Como parte de sus declaraciones sobre el procedimiento legislativo, Carlos Mesías explicó que la comisión debe concluir la revisión del documento dentro del plazo establecido, por lo que los cambios que se realicen estarán sujetos a las propuestas de los integrantes.

"Ya no hay tiempo porque el lunes se debate lo que el día de mañana o jueves aprobara la comisión, el dictamen de la comisión con los cambios que hagan los señores miembros de la comisión", manifestó.

De esta manera, el titular descartó que se puedan añadir nuevas materias a las 20 facultades que fueron aprobadas previamente por la Cámara de Diputados y que forman parte de la solicitud del Ejecutivo.

Comisión de Constitución tiene siete días hábiles para emitir dictamen

También, recordó que la Comisión de Constitución del Senado dispone únicamente de siete días hábiles para emitir el dictamen correspondiente al pedido de facultades legislativas. Este plazo limita la posibilidad de ampliar los temas incluidos en la solicitud y obliga al grupo de trabajo a avanzar con celeridad en la evaluación del documento.

El debate permitirá definir el contenido final del dictamen que será sometido a consideración de los senadores. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por Mesías, no se contempla ampliar la lista de materias solicitadas por el Gobierno, debido al tiempo disponible para completar el trámite legislativo.

Pleno del Senado debatirá el pedido de facultades este lunes

Según el cronograma anunciado por el presidente de la Comisión de Constitución, el pleno del Senado iniciará el debate del dictamen este lunes, luego de que el grupo de trabajo concluya su evaluación y apruebe el documento.

La discusión será clave para determinar el resultado del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, que busca obtener atribuciones para legislar sobre las materias incluidas en su solicitud.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución mencionó que, la prioridad será culminar la revisión de los puntos ya planteados y garantizar que el dictamen llegue al pleno dentro del plazo establecido. Así, el Senado podrá continuar con el análisis de la propuesta sin incorporar nuevos temas a la agenda de las facultades.