¿Cómo calificar a un préstamo desde S/ 50 mil para capital de trabajo?

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según el Ministerio de la Producción (Produce), al año 2020, las mypes ya representaban el 99.5% del tejido empresarial y generaban aproximadamente el 85% del empleo privado en el país, lo que sugiere que las micro y pequeñas empresas son el principal motor económico del Perú.

A pesar de ello, irónicamente, miles de personas y mypes son rechazadas por el sistema financiero debido a que no tienen la capacidad de pago que necesitan para cumplir sus obligaciones o no cuentan con un historial crediticio que los avale. Por lo tanto, no eres el único que está pasando por esta situación y es importante que sepas que actualmente ya existen alternativas de financiamiento enfocadas en satisfacer las necesidades de empresarios como tú.

Estamos hablando de Prestamype, una fintech de préstamos que inició sus operaciones en el año 2017 y al día de hoy ya ha financiado más de S/ 300 millones a personas que necesitaban liquidez para poder impulsar el crecimiento de sus negocios a través de su préstamo para capital de trabajo con garantía hipotecaria, uno de los productos más importantes de su cartera. Te contamos más al respecto.

¿Qué beneficios te ofrece el préstamo de Prestamype?

El préstamo para capital de trabajo con garantía hipotecaria te permite acceder a desembolsos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 10 días hábiles con plazos de pago de hasta 4 años renovables y una tasa de costo efectivo mensual desde 1.35% que ya incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Además, podrás tener la oportunidad de elegir entre 3 esquemas de pago, el más conveniente para ti según tu capacidad económica.

Cabe destacar que, no contar con historial crediticio o estar reportado como moroso en Infocorp no es determinante en la evaluación de riesgo de Prestamype y los requisitos para calificar al préstamo son mucho más accesibles.

¿Cómo calificar al préstamo de Prestamype?

Para calificar al préstamo de Prestamype, el requisito principal es contar con un inmueble o propiedad que funcione como aval y cumpla las siguientes condiciones:

Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa.

Debe estar libre de multas, gravámenes o afectaciones en la municipalidad o los registros públicos.

¡Esta es la oportunidad que estabas esperando! El préstamo para capital de trabajo de Prestamype te brinda el desembolso que necesitas para poner en marcha tus proyectos e impulsar el crecimiento de tu negocio.

Además, gracias a la promoción de verano de Prestamype, válida hasta el 31 de enero, podrás acceder a un 10% de descuento en tu tasa de interés y pagar una tasa de costo efectivo mensual de 1.21%.

Para pre-calificar al préstamo para capital de trabajo de Prestamype en menos de 3 minutos. Ingresa, AQUÍ.