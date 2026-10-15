¿Cómo sigue el papa León XIV? El Vaticano informa cómo evoluciona su recuperación tras la operación

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/10/2026
Tras ser sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar el martes 13 de octubre, el Vaticano viene informando cómo evoluciona la recuperación de el papa León XIV a dos días de ser diagnosticado con cáncer de pulmón.
Papa León XIV viene recuperándose en el Hospital Gemelli
La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó sobre la evolución del estado de salud del papa León XIV, quien viene recuperándose favorablemente tras ser sometido a una intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre para tratar un nódulo en uno de sus pulmones.
De acuerdo a lo reportado, el papa León XIV pasó una segunda noche favorable en el Hospital Gemelli, donde permanece internado tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido el martes. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede este jueves por la mañana, el pontífice se levantó y desayunó, lo que forma parte de las últimas actualizaciones sobre su estado de salud.
"El Papa León XIV pasó una buena segunda noche en el Hospital Gemelli tras la cirugía pulmonar a la que se sometió el martes. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el jueves por la mañana que el Papa se levantó y desayunó", afirmó el comunicado.
Audiencias se mantienen suspendidas hasta el 20 de octubre
El papa León XIV continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma. Asimismo, el último parte médico oficial, difundido la tarde anterior, señaló que su evolución postoperatoria se desarrolla con normalidad. En tanto, las audiencias papales permanecerán suspendidas hasta el martes 20 de octubre, según informó el Vaticano.
"El Papa León XIV continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma. Esta mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede declaró: «El Papa pasó una buena noche en el hospital, se levantó y desayunó». El último informe médico oficial, publicado ayer por la tarde, indicaba una «evolución postoperatoria normal». Las audiencias siguen suspendidas hasta el martes 20 de octubre", señaló la información.
Finalmente, el estado de salud del papa León XIV muestra una evolución favorable tras la intervención quirúrgica a causa de un nódulo pulmonar. Mientras permanece bajo supervisión médica en el Hospital Gemelli de Roma. Ante a esto, el Vaticano continúa informando sobre su recuperación. Por ahora, las audiencias papales seguirán suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras el pontífice avanza en su recuperación postoperatoria bajo estricto monitoreo y preocupación a nivel mundial.