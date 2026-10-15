¿Cómo sigue el papa León XIV? El Vaticano informa cómo evoluciona su recuperación tras la operación

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras ser sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar el martes 13 de octubre, el Vaticano viene informando cómo evoluciona la recuperación de el papa León XIV a dos días de ser diagnosticado con cáncer de pulmón.

Papa León XIV viene recuperándose en el Hospital Gemelli

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó sobre la evolución del estado de salud del papa León XIV, quien viene recuperándose favorablemente tras ser sometido a una intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre para tratar un nódulo en uno de sus pulmones.

De acuerdo a lo reportado, el papa León XIV pasó una segunda noche favorable en el Hospital Gemelli, donde permanece internado tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido el martes. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede este jueves por la mañana, el pontífice se levantó y desayunó, lo que forma parte de las últimas actualizaciones sobre su estado de salud.

"El Papa León XIV pasó una buena segunda noche en el Hospital Gemelli tras la cirugía pulmonar a la que se sometió el martes. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el jueves por la mañana que el Papa se levantó y desayunó", afirmó el comunicado.

Audiencias se mantienen suspendidas hasta el 20 de octubre

El papa León XIV continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma. Asimismo, el último parte médico oficial, difundido la tarde anterior, señaló que su evolución postoperatoria se desarrolla con normalidad. En tanto, las audiencias papales permanecerán suspendidas hasta el martes 20 de octubre, según informó el Vaticano.

"El Papa León XIV continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma. Esta mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede declaró: «El Papa pasó una buena noche en el hospital, se levantó y desayunó». El último informe médico oficial, publicado ayer por la tarde, indicaba una «evolución postoperatoria normal». Las audiencias siguen suspendidas hasta el martes 20 de octubre", señaló la información.

🕛 VATICAN REPORT | Thursday 15 October 2026 midday 🏥 The Pope at Gemelli Pope Leo XIV continues his recovery at Rome's Gemelli Hospital. This morning the Holy See Press Office said: "The Pope spent a good night in hospital, got up and had breakfast." The latest official medical update, issued yesterday afternoon, reported a "regular post-operative course". Audiences remain cancelled until Tuesday 20 October. 🇨🇳 China: new Bishop of Haimen ordained Today Rev. Ignatius Ding Zuyao was ordained Bishop of Haimen, in Jiangsu. The Pope had appointed him on 24 August, approving his candidacy within the framework of the Provisional Agreement between the Holy See and the People's Republic of China. 🎖️ Appointments and Eastern Churches Bishop Paolo Andreolli, a Xaverian and until now auxiliary of Belém do Pará, is the new Bishop of Ponta de Pedras, Brazil. In Romania, Major Archbishop Claudiu-Lucian Pop, with the consent of the Synod and after consulting the Apostolic See, has united in persona Episcopi the Eparchy of Cluj-Gherla with the Archeparchy of Făgăraș and Alba Iulia. 📌 To watch • Further medical updates from the Press Office • Tonight at 20:00 the Rosary for the Pope with Cardinal Comastri at St Anne's • The 18 October Angelus: decisions day by day #LeoXIV #Vatican Lee también Papa León XIV envía primer mensaje tras ser operado en Roma: "Les pido, por favor, que recen por mí" October 15, 2026

Finalmente, el estado de salud del papa León XIV muestra una evolución favorable tras la intervención quirúrgica a causa de un nódulo pulmonar. Mientras permanece bajo supervisión médica en el Hospital Gemelli de Roma. Ante a esto, el Vaticano continúa informando sobre su recuperación. Por ahora, las audiencias papales seguirán suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras el pontífice avanza en su recuperación postoperatoria bajo estricto monitoreo y preocupación a nivel mundial.