El papa León XIV mantiene el "deseo" de viajar al Perú y otros países de Sudamérica, según vocero del Vaticano

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de el Vaticano, dio a conocer en declaraciones a la prensa que el papa León XIV tiene el "deseo" de mantener en pie su viaje apostólico a Argentina, Uruguay y Perú. Ello, luego de que fue sometido a una cirugía y se le diagnosticara cáncer.

El papa León XIV desea viajar al Perú y otros países de Sudamérica

El vocero del Vaticano ha compartido este miércoles, 14 de octubre, que el sumo pontífice tiene la intención de llevar a cabo su visita a Sudamérica que se tiene previsto que inicie en noviembre. Ello, un día después de que fue sometido a una cirugía en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho y se le diagnosticó cáncer.

"Hemos escuchado las palabras del papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", manifestó Bruni a los medios de comunicación.

Cabe señalar que el deseo del Santo Padre no supone una confirmación oficial definitiva de su visita al Perú, Argentina y Uruguay debido a que ello dependerá de acuerdo a la evolución de su salud y los análisis a los que será sometido.

En declaraciones a la prensa este miércoles 14 de octubre, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede habló sobre el "deseo" del Papa León XIV de mantener su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado para inicios de noviembre de este año. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", dijo Bruni. Sigue la cobertura de la noticia en https://t.co/NlWW7lurZt Lee también El papa León XIV tiene una evolución posoperatoria normal tras cirugía, informa el Vaticano October 14, 2026

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