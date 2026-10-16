Conexión entre el Metropolitano y la estación Grau de la Línea 1 estará culminada en diciembre

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La esperada obra que permitirá conectar de manera directa el servicio del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima quedará ejecutada al cien por ciento durante la primera semana de diciembre del presente año. Esta información fue confirmada por la dirección de infraestructura del sector transporte, la cual supervisa el cumplimiento del cronograma establecido para la entrega de los frentes de trabajo.

Avance de obras de infraestructura y planificación de pruebas operativas

El proyecto vial abarca aproximadamente tres kilómetros de extensión e incluye la habilitación de cuatro nuevas estaciones estratégicas para la circulación de los autobuses articulados. Entre los puntos intervenidos figuran las estructuras ubicadas en las inmediaciones de vías concurridas, diseñadas para articular el flujo de pasajeros con el tren eléctrico.

Las autoridades técnicas explicaron que una vez que la empresa ejecutora entregue formalmente los trabajaos concluidos, se evaluará la realización de una nueva marcha blanca antes de su apertura oficial. Este periodo previo de pruebas servirá para calibrar los sistemas tecnológicos y afinar los protocolos de seguridad necesarios para la operación comercial definitiva.

La ejecución de estas fases de prueba adquiere relevancia debido a la alta afluencia de personas que se registra en la temporada navideña hacia importantes centros comerciales. De esta manera, el plan logístico busca minimizar cualquier margen de error operativo antes de la puesta en servicio masivo de la ruta ampliada.

Resultados de las marchas blancas y análisis de la demanda de pasajeros

La primera fase de pruebas operativas desarrollada en semanas anteriores arrojó información valiosa respecto a los patrones de desplazamiento y los horarios de mayor concurrencia ciudadana. Los registros obtenidos permitieron medir con precisión los tiempos de viaje reales y el comportamiento de los usuarios en los andes habilitados provisialmente.

Los reportes técnicos indicaron que las estaciones cercanas a zonas comerciales y centros de salud concentraron el mayor porcentaje de embarques durante los días de pruebas. La preferencia de los ciudadanos responde a la necesidad de conectar de forma rápida con destinos estratégicos como el emporio comercial de Gamarra o nosocomios principales.

Las evaluaciones también sirvieron para verificar el correcto funcionamiento de los componentes mecánicos, los sensores de proximidad y la sincronización de las flotas vehiculares. Con estos ajustes, el sistema de transporte masivo se prepara para ofrecer una alternativa eficiente que integre la red vial metropolitana con la Línea 1.

En ese sentido, el Metropolitano continuará coordinando las actividades de prueba y los protocolos técnicos necesarios para garantizar una conexión óptima y segura con la Línea 1 del Metro de Lima.