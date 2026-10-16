Senamhi advierte continuación de un fuerte fenómeno climatológico para las próximas 24 horas en cuatro regiones de la costa

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la continuación de un fuerte fenómeno climatológico en la costa centro y sur del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 418, este acontecimiento se registrará hasta las 11:59 p. m. de mañana, sábado 17 de octubre en las regiones de Arequipa, Callao, Lima e Ica.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno de ligera a moderada intensidad (alerta amarilla) traerá consigo niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana del día en mención.

En ese sentido, se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa centro, superiores a los 20 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Cabe precisar que, según el Senamhi, este fenómeno meteorológico es considerado peligroso; sin embargo, su presencia es normal en las regiones en mención.

💨📣 #Aviso #Minam #Senamhi El 17 de octubre, continuará el incremento de viento en la costa centro y sur. ✅ Asimismo, durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas. 📲 https://t.co/shzN0jvJ6Q https://t.co/FdmT1N0BrT October 14, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.