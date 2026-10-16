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Senamhi advierte continuación de un fuerte fenómeno climatológico para las próximas 24 horas en cuatro regiones de la costa

El Senamhi alertó que para las próximas 24 horas se tiene previsto un fuerte evento climatológico para las regiones de Arequipa, Callao, Lima e Ica.

Vientos fuertes en Lima.
Vientos fuertes en Lima. Difusión

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/10/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, la continuación de un fuerte fenómeno climatológico en la costa centro y sur del Perú. A continuación, podrás conocer hasta cuándo se producirá este suceso climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 418, este acontecimiento se registrará hasta las 11:59 p. m. de mañana, sábado 17 de octubre en las regiones de Arequipa, Callao, Lima e Ica.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno de ligera a moderada intensidad (alerta amarilla) traerá consigo niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana del día en mención.

En ese sentido, se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la costa centro, superiores a los 20 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Cabe precisar que, según el Senamhi, este fenómeno meteorológico es considerado peligroso; sin embargo, su presencia es normal en las regiones en mención.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias. Así como, reforzar los techos y las ventanas e informar a las autoridades sobre los postes y árboles inclinados en la vía pública.

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Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.

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