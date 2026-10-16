Alerta por El Niño en Perú: Senamhi advierte posibles lluvias intensas nunca antes vistas en la costa

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Grinia Ávalos, jefa institucional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que el calentamiento del océano Pacífico podría intensificar las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Senamhi advierte sobre lluvias excepcionales en la costa peruana

La especialista señaló que los antecedentes históricos permiten dimensionar la magnitud que podrían alcanzar estos eventos, especialmente en los departamentos de la costa norte.

Al ser consultada sobre si las lluvias previstas podrían superar lo observado en décadas anteriores, Ávalos recordó los registros de los episodios más intensos de El Niño.

"Ni siquiera en el niño 97, 98 se ha visto porque es ahí justamente cuando se presentaron, en el histórico que tenemos, las lluvias más intensas", afirmó durante la entrevista.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Tumbes durante uno de estos eventos, cuando se registraron precipitaciones cercanas a los 300 milímetros. Para explicar esta cantidad, indicó que equivale a la acumulación de 300 litros de agua sobre una superficie de un metro cuadrado.

"Por lo tanto, las lluvias que se dan en el norte del país, asociadas a un niño extraordinario, han tenido esas dimensiones", sostuvo la especialista, al destacar la intensidad que pueden alcanzar las precipitaciones durante estos episodios.

Asimismo, recordó que durante El Niño de 1982-1983, Tumbes y Piura registraron acumulaciones de entre 120 y 200 milímetros. Estas cifras evidencian la capacidad de estos fenómenos para generar lluvias muy superiores a las habituales, con posibles consecuencias como inundaciones, desbordes de ríos y huaicos.

Calentamiento del Pacífico también podría favorecer sequías e incendios

Ávalos explicó que el escenario climático actual genera preocupación por el rápido incremento de la temperatura del océano. Según indicó, el calentamiento del Pacífico Central y del Pacífico Ecuatorial se ha intensificado en pocas semanas , pasando de condiciones débiles a fuertes.

"Ante ese escenario se prevén que las lluvias también se potencien de manera importante, principalmente en la costa, que es lo que ocurre, lo típico que ocurre cuando tenemos niños", advirtió.

Sin embargo, la especialista precisó que los efectos no serían iguales en todas las regiones. Mientras la costa podría afrontar precipitaciones intensas, en zonas de la sierra y la Amazonía podrían presentarse periodos secos, irregularidad en las lluvias y condiciones favorables para incendios forestales.

Como ejemplo de las condiciones inusuales, mencionó su reciente visita a Arequipa, donde observó jornadas con cielos despejados y temperaturas elevadas para la zona.

"Ayer he estado en Arequipa y de verdad, todos los dos días que hemos estado, cielos absolutamente despejados, con temperaturas de 25, 26, 27 grados, lo cual es absolutamente inusual", comentó.

Las declaraciones de Ávalos ponen de relieve la necesidad de vigilar la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles consecuencias. La especialista recordó que el calentamiento del Pacífico puede alterar los patrones habituales de lluvia, por lo que resulta fundamental seguir los pronósticos oficiales y reforzar las medidas de prevención ante posibles emergencias.