Consumo con tarjeta de crédito: ¿Es legal el cobro de 5% más cuando realizamos un pago?

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Es recurrente observar que cuando alguien se dispone a realizar un consumo con tarjeta de crédito se le efectúa un cobro de un 5% más del costo real del producto. Ante esto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ofrece algunas recomendaciones.

Código de Protección y Defensa del Consumidor

Acorde a esta normativa de Indecopi, el negocio se encuentra en el deber de informar a los consumidores con información oportuna, destacada, visible y accesible.

Puesto que, los consumidores deben tener conocimiento de estos incrementos, en función al medio de pago que realice en el negocio donde vaya a realizar su compra.

En tal sentido, Indecopi sugiere que los locales deberían de mostrar un cartel especificando que los pagos que se realicen con tarjetas de crédito tienen un recargo adicional.

Si el negocio hace caso omiso a las indicaciones

Por parte de Indecopi, la sanción a los locales que no cumplan con las indicaciones de Protección y Defensa del Consumidor irán desde una amonestación hasta 450 unidades impositivas tributarias (UIT), acorde a lo establecido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Por otro lado, la entidad precisa que los consumidores podrían optar por ir a otros emprendimientos que no les cobren este recargo del 5%.

Esto debido a que contar con información clara y precisa es determinante para que un consumidor tome decisiones importantes en su consumo.

Libro de reclamaciones

En caso el usuario hizo efectivo el consumo y no se encuentra satisfecho con el cobro, porque no fue informado oportunamente por el recargo del 5% a su cuenta, el Indecopi sugiere que el cliente haga el pedido del Libro de Reclamaciones.

Este último, puede ser físico o virtual, y tiene un papel muy importante a la hora de formalizar una queja ya que recoge lo sucedido al momento de la compra o adquisición.

Ahora bien, si no obtiene respuesta satisfactoria del reclamo realizado, puede ir a Indecopi y presentar nuevamente su reclamo de forma gratuita.

Cabe señalar que no hay necesidad que el proceso sea presencial, porque también se puede realizar de manera virtual.

Conciliación

La finalidad de todo esto es lograr una conciliación de parte del usuario y del negocio. En caso esto no suceda, el usuario insatisfecho puede elevar una nueva denuncia ante el Órgano de Procedimiento Sumarísimo o en la Comisión de Protección al Consumidor.

En otra situación particular; es decir, el negocio simplemente no quiere entregar el Libro de Reclamaciones para que los consumidores hagan efectiva su queja sobre el cobro adicional de 5% en sus consumos, y no haber sido informados oportunamente sobre este.

Indecopi sugiere que de igual forma puedes acudir a su entidad ha realizar el reclamo correspondiente.

De esta manera, señores usuarios se encuentran advertidos sobre qué puedes hacer ante el cobro sin información del 5% en el consumo que realices con tu tarjeta de crédito. No te dejes sorprender.