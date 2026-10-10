Corte de AGUA en Lima el 12 de octubre: verifica qué distritos serán afectados por la interrupción temporal

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte temporal del servicio de agua potable el lunes 12 de octubre. Sedapal brinda un reporte preliminar con las zonas exactas donde se efectuará la medida.

Cronograma de Sedapal: ¿cuál es el motivo del corte de agua?

El lunes 12 de octubre habrá una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable, según Sedapal. La empresa, a través de su canal de difusión, precisó qué zonas específicas de la capital se verán afectadas con la medida, que según detalla, responde a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpiezas de reservorios y empalmes de tuberías que tiene programado para mejorar la infraestructura de abastecimiento.

Ante el anuncio del corte del servicio, la empresa les recuerda a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico y tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000, para atender consultas y registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes en el servicio.

Recuerda que la suspensión del servicio de agua potable no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por lo que se recomienda revisar el cronograma.

¿En qué distritos será el corte de agua? Zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el lunes 12 de octubre:

En Villa María del Triunfo

Horario del corte de agua: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

del corte de agua: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Áreas afectadas: A. H. Nuevo Horizonte, A. H. Fernando Belaúnde Terry, A. H. Las Antillas, A. H. Asunción de Cachuy, P. J. San Gabriel Alto, A. H. 8 de Diciembre, A. H. Virgen de Cocharcas, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Ampl. Monte Bektu, A. H. Las Torres de San Gabriel Alto.

A. H. Nuevo Horizonte, A. H. Fernando Belaúnde Terry, A. H. Las Antillas, A. H. Asunción de Cachuy, P. J. San Gabriel Alto, A. H. 8 de Diciembre, A. H. Virgen de Cocharcas, A. H. Señor de los Milagros, A. H. Ampl. Monte Bektu, A. H. Las Torres de San Gabriel Alto. Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio.

En San Juan de Lurigancho

Horario de suspensión temporal: desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Localidades afectadas: A. H. Santa María Ampliación sector parcela 3, agrup. Corazón de Jesús Ampliación, A. H. Siglo XXI sector Señor de los Milagros, A. H. Siglo XXI sector Primavera, A. H. Siglo XXI sector 27 de Marzo II etapa.

En Chaclacayo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Los Cedros, asoc. Ex-Fundo Bartolomé, asoc. Huascarán, asoc. Los Pinos, asoc. Valle Hermoso.

Ante el anuncio del corte de agua programado para el 12 de octubre, Sedapal recomienda a sus usuarios revisar el cronograma e identificar qué distritos de Lima se verán afectados con la medida que se ejecutará por determinadas horas.