Corte de luz el domingo 11 de octubre: revisa la lista de zonas que se quedarán sin electricidad por horas

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡No solo será el corte de luz en Lima y el Callao! Conoce en qué otras regiones del país habrá interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el domingo 11 de octubre. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué habrá corte de luz? Esto se sabe

Durante este domingo 11 de octubre de 2026, se realizará un corte de luz programado en distintos sectores del país. La interrupción temporal del servicio eléctrico fue anunciada no solo por Pluz Perú para zonas de Lima y el Callao, sino también por Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, así como por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal).

Según el anuncio de esas empresas, la suspensión temporal de la electricidad en sus respectivas jurisdicciones responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivos seguir mejorando la infraestructura de abastecimiento y evitar averías futuras.

En ese marco, se insta a los usuarios tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con luz por determinadas horas. Además, se les recuerda que el corte será solo en zonas específicas.

¿En qué distritos será el corte de luz el 11 de octubre?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este domingo 11 de octubre en Lima y el Callao, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos no tendrán luz:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en av. Próceres 649 mz. N-1 Lt. 7 urb. Campoy I etapa.

Por su parte, la empresa Seal, destacó a través de su cuenta oficial de Facebook, que la interrupción del servicio eléctrico que efectuará el domingo será en distritos de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'. Verifica el cronograma con anticipación:

Corte de luz en zonas de Arequipa.

Zonas afectadas en La Unión, Arequipa, por el corte de luz.

Sin luz en zonas de Áncash el 11 de octubre

Por otro lado, Hidrandina reveló en su página oficial qué distritos se verán afectados con el corte de luz que tiene programado para el 11 de octubre. Según destacó serán zonas específicas de Áncash que se muestran a continuación:

En Chimbote

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Santa Clemencia, Chachapoyas Bajo, El Mirador, Villa el Salvador, Santa Elisa, Chachapoyas Alto, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Cahuide, Nueva Esperanza, El Pozo, Sector Las Cruces - Montesarumo.

Chachapoyas Bajo, El Mirador, Villa el Salvador, Santa Elisa, Chachapoyas Alto, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Cahuide, Nueva Esperanza, El Pozo, Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en Caserío Carrizales, Sector Lacramarca Baja.

Finalmente, se recomienda cargar previamente celulares, laptops y baterías externas. También es conveniente desconectar los aparatos electrónicos para evitar posibles inconvenientes tras el corte de luz programado para el domingo 11 de octubre en zonas específicas del país.