Corte de AGUA el 14 de octubre: revisa qué distritos de Lima serán afectados y en qué horarios

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Habrá nuevo corte de agua potable programado para el 14 de octubre en diversos distritos de Lima, según el último reporte de Sedapal. Identifica las zonas exactas donde será la interrupción temporal del servicio y en qué horarios se ejecutará la medida.

Sedapal anuncia corte de agua: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte de agua programado para el miércoles 14 de octubre, responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones más para optimizar la infraestructura de abastecimiento del suministro.

Ante el anuncio de la interrupción temporal del servicio, la empresa insta a sus usuarios a tomar sus precauciones desde ya como almacenar el agua en recipientes limpios, revisar el cronograma en sus plataformas oficiales y tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000, para registrar reportes relacionados con eventuales inconvenientes con el recurso hídrico.

Recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, como urbanizaciones, calles y asentamientos humanos.

Corte de agua en Lima: distritos, zonas y horarios el 14 de octubre

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el 14 de octubre:

Áreas afectadas en Chaclacayo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en asoc. Los Cedros, P. J. Virgen de Fátima Morón, P. J. Miguel Grau, A. H. Nueva Alianza, asoc. Cultura y Progreso, asoc. Luis Felipe de las Casas.

Sin agua por horas en La Molina

Áreas afectadas en La Molina.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en A. H. 9 de Febrero, APV San Juan de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector Los Frutales , agrup. Las Casuarinas de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector San Juan de Casa Blanca.

hasta las 10:00 p. m. en A. H. 9 de Febrero, APV San Juan de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog. , agrup. Las Casuarinas de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector San Juan de Casa Blanca. Desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Integ. Solid. y Prog. sector 9 de Febrero, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector Los Frutales, agrup. Las Casuarinas de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector San Juan de Casa Blanca.

En San Juan de Miraflores

Interrupción temporal del servicio de agua potable.

Cronograma del corte de agua en SJM.

Corte de agua en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en Pueb. Centro Poblado San Pedro de Carabayllo, urb. Parque Real de Carabayllo, urb. Portal de Santa María, urb. Santa María, urb. Santa María de Villa Club, urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa - sector 376.

En ese sentido, si tenías pensado hacer uso del recurso hídrico el 14 de octubre, sería ideal revisar antes si tu hogar está dentro de la lista de los distritos que se verán afectados por el corte temporal del servicio de agua potable programado por Sedapal.