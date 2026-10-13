Corte de LUZ el 14 de octubre: ¿qué distritos de Lima y el Callao se quedarán sin electricidad de forma temporal?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado par el miércoles 14 de octubre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico, según el último cronograma de Pluz Perú.

¿Cuál es el motivo del corte de luz en Lima y el Callao?

Pluz Perú, a través de su página oficial, anunció que habrá un nuevo corte de luz el miércoles en distintas zonas de la capital y el primer puerto del Perú debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que tendrán como objetivo de optimizar el suministro.

Se aconseja a los usuarios tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Corte de luz el 14 de octubre: lista de distritos, zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 14 de octubre:

En el Rímac

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en psje. Marte cdras. 1, 7, psje. Neptuno cdras. 1, 7, psje. Venus cdras. 1, 2, 7, av. Amancaes cdras. 7, 8, 9, av. D. Sarmiento cdra. 7, av. El Sol cdras. 1, 7.

Sectores afectados en San Martín de Porres

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. Valdiviezo av. Canadá cdra. 6, av. Malecón Rímac cdras. 19, 20, calle Santa Fe cdra. 7, urb. Perú calle Los Ángeles cdras. 6, 7, calle Río Bamba cdras. 18, 20, jr. Valparaíso cdra. 6.

Sin electricidad por horas en Los Olivos

Programación de corte de luz.

En Magdalena del Mar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en jr. 1ro de Julio cdras. 4, 5, 6, 7, jr. 28 de Julio cdras. 4, 5, 6, 7, av. Mcal. Sucre (ex Independencia) cdras. 11, 12, calle Puente y Cortez de María (ex Ayacucho) cdras. 4, 5, 6, jr. Pascual de Vivero (ex Tacna) cdras. 12, 13, jr. 28 de Julio C/jr. Tacna Bloques I y II, jr. Cap. N. Ulises Delboy (ex Leoncio Prado) cdras. 12, 13, jr. Mar Bella cdra. 6, jr. Junín cdra. 4, av. Independencia cdra. 11, jr. Huamanga cdras. 6, 7.

Corte de luz en Comas y Ventanilla



Áreas afectadas por corte de luz el 14 de octubre.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en agrup. de Moradores La Libertad anexo 22, mz. A1, A3, AB1, B, B1, B2, B3, BB1, C, CB1, E, EA, F G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, J1, J2, J3, J4, K1, K4, K6, K7, K8, K10, K12, K13, L, agrup. sector Las Gardenias localidad Torre Fuerte del Palomar mz. AB1, BB1, EA1, EA2, EA4, EA5, EB1, GB1, HB1, IB1, M20, MB1, NB1.

Así que si pensabas hacer trabajo remoto el miércoles 14 de octubre, lo ideal es conocer primero si tu hogar se verá afectado con el corte de luz programado por Pluz Perú en distritos de Lima y el Callao.