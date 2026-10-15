Corte de agua en Lima el 16 de octubre: conoce los distritos que se verán afectados

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima. Conoce qué zonas exactas se verán afectadas con la interrupción temporal del servicio programado para el viernes 16 de octubre, según la programación oficial.

¿Por qué será el corte de agua programado por Sedapal?

De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte de agua será en determinados sectores de la capital, no precisamente en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por lo que se aconseja revisar con anticipación la programación para verificar si tu vivienda se verá afectada o no este viernes.

La empresa recordó que el corte de agua responde a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutan para seguir optimizando el suministro. Para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas horas, se recomienda tomar medidas previsionales desde ya.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua el viernes 16?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes 16 de octubre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en A. H. Huaycán zona R 205F, Ampliación 12 de Agosto, calle 1, PS 2 - 3 - 4 - 5, UCV 206E.

En Lurín

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Guadulfo Silva, A. H. César Vallejo, urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, urb. Ciudad Morales 1ra etapa, A. H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre, asoc. La Barca, asoc. El Barco, asoc. Jahuay, asoc. Suspiros, asoc. Las Velas, La Estancia.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. en A. H. 9 de Febrero Ampliac. Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A. H. Integ. Solid. y Prog. sector San Juan de Casa Blanca, agru. Los Andes, agru. Los Claveles, agru. Nuevo Progreso, A. H. PI Nuevo San Juan sector Pedro Zazzali, agru. Los Girasoles.

Sectores afectados en Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. San Camilo, A. H. Villa El Ángel, A. H. El Volante comité 3, P. J. El Milagro de la Confraternidad, P. J. Villa El Carmen, P. J. El Volante. A. H. San Juan de Dios comité 20 Ampliación, A. H. Nueva Villa El Carmen II Ampliación - sector 331.

En San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en Conjunto Residencial Torres de Limatambo. Cuadrante: jirón Eduardo Ordóñez, av. Aviación Auxiliar, av. Angamos Este, av. Ricardo Malachowsky.

En Santa Anita

Desde las 2:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Santa Aurelia, Cooperativa. Santa Aurelia, asoc. Residencial Santa Anita, asoc. Sapotal I y II, urb. Los Cedros, asoc. Monterrey, asoc. Los Jardines, asoc. Sol de Santa Anita, parcela II ex fundo Vista Alegre, Tejidos San Jacinto.

Así que ante el anuncio del corte de agua en algunos distritos de Lima y determinadas horas, Sedapal aconseja almanecar el recurso hídrico con anticipació para evitar inconvenientes el viernes 16 de octubre.