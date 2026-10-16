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Corte de LUZ el 17 de octubre: conoce los distritos de Lima y el Callao afectados y horarios

Pluz Perú anunció que habrá corte de luz programado para el sábado 17 de octubre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios.

Programación de corte de luz en Lima y Callao.
Programación de corte de luz en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/10/2026

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Conoce los distritos de Lima y el Callao que se verán afectados por el corte temporal del servicio de luz programado para el sábado 17 de octubre, según Pluz Perú. Asimismo, descubre en qué horarios será la interrupción y reposición del suministro.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao el sábado?

El sábado 17 de octubre, vecinos de Lima y el Callao se verán sorprendidos por el corte de luz programado para ese día en determinadas horas, de acuerdo al cronograma de Pluz Perú. La empresa pide la comprensión de sus usuarios y revela que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo.

Según se dio a conocer, las labores programadas en determinadas zonas es para mejorar la calidad del servicio eléctrico. En ese sentido, se insta a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por algunas horas.

Recuerda que los horarios de reposición del servicio eléctrico variarán según la zona comprendida, por lo que es importante identificar si la dirección de tu vivienda o negocio aparece en la lista del corte de luz.

Cronograma de corte de luz: distritos, zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el sábado 17 de octubre:

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En Independencia / San Martín de Porres

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en calle La Estrella cdra. 9. av. Enrique Meiggs cdra. 9, jr. República de Ecuador cdras. 2, 4, 5, 6, calle Capitán Ruy Díaz cdra. 2, P.J. Villa María del Perpetuo Socorro mzs. 4, 5, 6.

En Independencia

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. 17 de Noviembre cdra. 9, jr. 28 de Julio cdra. 1, psje. Alfonso Ugarte cdras. 0, 1, av. Amancaes cdras. 1, 2, av. Las Américas cdras. 6, 7, 8, av. Los Niños Mártires cdras. 4, 5, 6, psje. Los Andes cdra. 1, P.J. Villa Canta mzs. 74A, 75A, 83, 93A, A, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, RJ. Simón Bolívar cdra. 1, 2, A. H. Simón Bolívar mzs. 94A, 94B, 95A, 95B, P.J. Independencia mzs. 74A, 83, 83A, 83C, 93, 93A, 94, 94B, 95, 95B, 96, 103, 103A, 109, 110, 113. 

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

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  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en A. H. Las Palmeras mzs. A, A Prima, B, C, C1, D, R, R1, T, U, U15, V, V1, av. Los Ciruelos cdra. 10, jr. Los Cocalenos cdras. 6, 7, A. H. Huanta I mz. Q, Andrés Avelino Cáceres mz. A, calle Las Parquinsonias mzs. D, E, jr. Los Pacaes cdra. 9, av. San Martín de Porres cdra. 6, av. San Rosa cdra. 7, unid. 15 urb. Canto Grande mzs. E, M, Q, R, S, T, U, U15, agrupación mz. T LT. 13 mz. T.

La programación de Pluz Perú detalla con precisión qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados el sábado 17 de octubre con el corte de luz. La suspensión será temporal y alcanzará las direcciones y manzanas incluidas en cada horario.

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