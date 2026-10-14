Corte de AGUA en Lima el 15 de octubre: horarios y lista de distritos que se verán afectados

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte temporal del servicio de agua potable sorprenderá a vecinos de Lima el jueves 15 de octubre. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horarios, según el último reporte de Sedapal. ¿Tu zona está en la lista?

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al último reporte de Sedapal, compartido en su canal de difusión de WhatsApp, el corte de agua programado para este jueves responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y empalmes de tuberías distribuidos en distintos puntos de la capital.

En el mismo comunicado, se detalla que el objetivo de esas labores técnicas es optimizar el suministro y la infraestructura de abastecimiento. En ese sentido, recomienda a sus usuarios a tomar medidas preventivas como almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con agua por determinadas horas.

Asimismo, Sedapal aconseja revisar el cronograma para verificar si su distrito está dentro de la lista de los que se verán afectados. También les recuerda que el corte será por determinadas horas y en zonas específicas.

Cronograma de corte de agua: distritos, zonas y horarios

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 15 de octubre:

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en Cercado Villa María del Triunfo.

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 7 de Junio, A. H. Imperial, A. H. 5 de Mayo, A. H. La Rinconada, A. H. Las Lomas, A. H. Los Girasoles, A. H. Los Jardines.

Sin agua por horas en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en A. H. José C. Mariátegui 2da Ampliación. Asimismo, Sedapal revela que el corte de agua también se efectuará en las siguientes zonas de SJL este jueves:

Cronograma de corte de agua en SJL el 15 de octubre.

Sectores afectados en Jesús María

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Cercado, urb. Fundo Oyague, urb. Santa Beatriz. Cuadrante: av. Salaverry, jr. Larrabure y Unanue, av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, jr. Pablo Bermúdez y todas las calles interiores a este cuadrante.

Áreas afectadas en Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa, asoc. de Propietarios San Lorenzo - Carabayllo.

Recuerda que el cronograma de Sedapal puede variar conforme pasen las horas, por lo que se aconseja revisar las plataformas oficiales de Sedapal para identificar qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el jueves 15 de octubre.