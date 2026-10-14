Cronograma de corte de LUZ en Lima y Callao: ¿qué distritos se verán afectados el 15 de octubre?

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Habrá corte de luz el jueves 15 de octubre en diversos distritos de Lima y el Callao. Revisa qué zonas se verán afectadas y en qué horarios, según el último cronograma de Pluz Perú publicado en su página oficial.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

Pluz Perú instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya, debido al corte de luz que tiene programado para este jueves en distintos puntos de la capital y del primer puerto del Perú. Según precisó, la interrupción temporal del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo optimizar el suministro y evitar averías futuras.

En su comunicado no solo pide la comprensión del caso, sino que les recuerda a los usuarios que el corte del servicio eléctrico no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados sectores, calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos, por lo que se aconseja revisar el cronograma para identificar con tiempo si su hogar se verá afectado.

Corte de luz el 15 de octubre: distritos y horarios

Para anticiparte a la medida y saber si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el jueves 15 de octubre:

En el Callao / San Martín de Porres

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Las Garzas mzs. A, BH, Pro. Viv. Robles de Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, E, G, G Prima, G1, H, I, J, M, urb. Los Olivos de Santa Rosa mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, urb. Los Álamos mz. A, A1, A1 Prima, B, K, L, M, N, V, X, asoc. Prop. Las Gardenias mzs. D, E, F, J, O, asoc. Viv. Chicmabamba mzs. I, J, L, asoc. Viv. Res. Venecia mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, asoc. Pro. Viv. Los Trabajadores del Puerto del Callao mzs. A, A Prima, B, K, L, M, N, W, asoc. Las Praderas del Sol mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, asoc. Viv. Las Begonias mzs. A, B, C, urb. San Remo mzs. A, B, C, D, D1.

Sectores afectados en Breña

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Huaraz cdra. 12, jr. Olmedo cdra. 3.

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Argentina C/ av. Nicolás Dueñas.

hasta las 6:00 p. m. en av. Argentina C/ av. Nicolás Dueñas. Desde las 00:00 hasta las 6:00 a. m. en jr. Azángaro cdras. 5, 6, jr. Cuzco cdras. 3, 4, jr. Puno cdra. 3.

Sin servicio temporal en Ventanilla

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en P. J. La Bandera mzs. C1, C2, C6, A. H. Vista Alegre mzs. A, B, asoc. Viv. Las Brisas mz. C15, Maleón Andrés A. Caveres mzs. C1, C2, urb. Ex zona comercial e Industrial de Ventanilla mzs. C1, C2, C6, C16, C20, C21, urb. Industrial Ventanilla mzs. C1, C2.

Finalmente, los horarios publicados son referenciales y pueden presentar modificaciones. Por ello, se recomienda verificar la información de Pluz Perú con anticipación para identificar qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz el jueves 15 de octubre.