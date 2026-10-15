Corte de luz en Lima y Callao el 16 de octubre: revisa los distritos y horarios de suspensión temporal

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma de corte de luz programado para el 16 de octubre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados por la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios, de acuerdo al reporte de Pluz Perú en su páginal oficial.

Motivo del corte de luz en Lima y el Callao el 16 de octubre

Vecinos de algunos sectores de Lima y el Callao se verán sorprendidos por el corte de luz que tiene programado la empresa Pluz Perú para el viernes 16 de octubre. De acuerdo a la institución, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir optimizando el suministro y mejorar la infraestructura del servicio eléctrico.

En ese sentido, aconseja a sus usuarios a tomar medidas preventivas antes del inicio de la suspensión temporal del servicio. Asimismo, les recuerda que la interrupción se dará en diferentes horarios y tendrán una duración variable, según las zonas comprendidas en la programación establecida.

Cronograma de corte de luz: ¿qué distritos serán afectados?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el viernes 16 de octubre:

Áreas afectadas en Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en asoc. Peq. Avicultores mzs. F, G, I, av. Contumaza cdra. 7.

En Canta / Huaros

Sin luz el 16 de octubre, según Pluz Perú.

Sectores en el Callao

Desde las 10:00 a. m. hasta la 1:30 p. m. en asoc. Prop. Alameda Portuaria mzs. A, B, C, av. Elmer Faucett C/Av. Canta Callao.

hasta la 1:30 p. m. en asoc. Prop. Alameda Portuaria mzs. A, B, C, C/Av. Canta Callao. Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en parcela 2-A ex Fundo Taboada Edifs. D, E, F, av. Canta Callao km. 6 ex Fundo La Taboada II S/N Edifs. G, H, T, U, V, W.

En San Martín de Porres / Callao

Programación de corte de luz el 16 de octubre.

En el Rímac

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en av. Las Mercedes cdras. 2, 3, av. María Parado de Bellido cdra. 1, jr. Mateo Pumacahua cdras. 4, 5, jr. Francisco de Zela cdras. 4, 5, jr. Mariano Melgar cdras. 4, 5, psje. Los Andes cdras. 1, 2, psje. Sánchez Carrión cdra. 5, jr. José Olaya cdra. 6, jr. Los Héroes cdras. 5, 6, jr. Los Incas cdra. 2, jr. Condorcanqui cdras. 5, 6, A. H. Tarma Chico mz. 4, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18.

Sin electricidad en zonas de San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas por el corte de luz en SJL.

En Lima

Desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en urb. Pando, calle pasaje 46 esq. Jr. Benvenuto.

En Comas

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Manuel Gonzáles Prada cdra. 10.

Así que si tienes pensado hacer uso de la electricidad en casa el viernes 16 de octubre, lo ideal es saber primero si tu vivienda está dentro de la programación de corte de luz programado por Pluz Perú. Conoce la lista de distritos de Lima y el Callao que se verán afectados en determinadas horas.