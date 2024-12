¡De terror! Extorsionadores secuestran a gatito en Surco y exigen a su dueña S/ 5 mil para devolverlo vivo

07/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La extorsión en el Perú parece no tener límites. Recientemente, una vecina del distrito de Surco denunció haber sido víctima de este delito, luego de que criminales secuestraron a su mascota y exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de devolverlo. Lo más aterrador del asunto radica en la amenaza de los sujetos: si no accede al intercambio, matarían al animalito.

Secuestran a gatito y exigen cuantiosa recompensa

De acuerdo con un informe de 24 Horas, el hecho ocurrió a plena luz del día del último 20 de noviembre, cuando una mujer sustrajo al gatito, mientras se encontraba muy cerca a la reja de su vivienda. Sin escrúpulos, la fémina captó a la mascota, quien tiene tan solo 3 meses de nacido, y se lo llevó cargado en sus brazos.

Desesperada, la dueña recurrió a las cámaras de seguridad del lugar, descubriendo la fechoría a manos de la mujer. Por tal motivo, inició su búsqueda, colocando la imagen impresa de la presunta ladrona en varios puntos del distrito. No obstante, los afiches fueron retirados sin motivo aparente, generando aún más intriga al respecto.

Con el paso de las horas, la angustia no dejaba de lado a la joven ama del gato, quien no imaginó que su situación se tornaría mucho más perturbadora. Ella afirma que sujetos despiadados la han llamado, exigiéndole el monto de 5 mil soles para devolver a su gato vivo; caso contrario, no dudarían en hacerle daño.

"Amiga, yo tengo a tu gato. Si tú quieres tu gato, junta 5 mil soles, yo mañana te voy a llamar para decirte donde me vas a dar los 5 mil. Y si no me das mañana, yo te voy a mandar un pedacito de gato en una bolsa, así que junta (...) si no me pagas, te lo entrego muerto", se escucha en un audio compartido por la dueña.

Dueña de mascota denunció el hecho ante la PNP

Frente a estas circunstancias, la mujer decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional del Perú. Por ello, acudió a la comisaría de su sector, donde narró los escalofriantes hechos que vienen atormentándola desde hace varios días. Por tal motivo, los agentes ya iniciaron una investigación para ubicar a quienes resulten responsables del robo y las extorsiones.

Además, se exhortó a la ciudadanía a brindar alcances en caso conozcan a la mujer que raptó al animalito, y que la denuncien en la dependencia policial más cercana. Con ello, se espera que la dueña pueda recuperar a su gatito y obtenga justicia.