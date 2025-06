Familia del mototaxista fallecido tras fuerte sismo: "Vamos a hacer la denuncia al dueño del predio"

Los familiares del mototaxista, que falleció en el marco del fuerte sismo en Lima y Callao, presentarán una denuncia contra el propietario del inmueble en Independencia, del cual colapsó una pared y terminó impactando al hombre, ocasionando que pierda la vida.

La hermana del hombre, identificado como Teófilo Ventura Vega, brindó declaraciones a la prensa durante el velorio y reveló que el dueño del predio hasta el momento no se ha acercado a ellos para coordinar las acciones necesarias a fin de colaborar con los gastos de sepelio.

De igual manera, precisó que el alcalde del referido distrito les ha brindado apoyo con el ataúd, sin embargo también requieren que se les den facilidades para poder contar con un nicho para su familiar.

"El alcalde nos está apoyando con el ataúd, pero también queremos apoyo para el nicho [...] Al dueño del predio vamos a hacer la denuncia, porque hasta ahorita no han venido, no se han manifestado, no han dicho nada", indicó.