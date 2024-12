¡Con palos! Comerciantes de playa Venecia denuncian agresiones de extorsionadores por negarse a pagar cupos

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 120 comerciantes de la playa Venecia, en el distrito de Villa El Salvador (VES), denunciaron ante las cámaras de Exitosa ser víctimas de extorsionadores, que les exigen el pago desde S/5 hasta S/50 y de negarse a cumplir con el monto los agreden brutalmente hasta con palos.

Nuevas víctimas de extorsión en la capital

La reportera de Exitosa llegó hasta la concurrida playa para conocer el testimonio de una de las comerciantes que se encuentra atemorizada y angustiada tras ser víctima de la delincuencia e inseguridad ciudadana, puesto que grupos criminales estarían amenazándola tanto a ella como a sus compañeros desde hace varios meses.

Según el relato, los facinerosos vigilan cada uno de sus movimientos y no dudan en pegarles con fierros, palos o cualquier otro objeto para recibir el monto correspondiente a su pago de cupos. Es por ello, que los comerciantes piden a las autoridades como el Ministerio del Interior (Mininter) que los apoyen y garanticen su seguridad, ya que temen que estas acciones tengan un trágico final.

"Todos los días, todo el mes de noviembre, hemos estado pagando de S/5 hasta S/50 según el giro. Trabajemos o no, tenemos que pagar o sino nos agarran a palazos, con fierros, nos extorsionan. (...) Hacemos un llamado al Ministerio del Interior y a la Policía que se presente aquí en la playa Venecia".

Piden reforzar medidas de seguridad en playa Venecia

Además, la señora reveló que la presencia de serenazgo del municipio de Villa El Salvador o fiscalizadores no so suficientes para garantizar su seguridad, puesto que también son atacados por los delincuentes. En ese marco, mostró su indignación porque a pesar de que pusieron la denuncia por ser víctimas de extorsionadores en la comisaría Villa, los agentes del orden no realizan un patrullaje perenne.

"Nosotros esto ya hemos denunciado en la comisaría Villa, pero vienen, dan una vuelta y se van (los efectivos policiales). La comisaría tiene que estar presente acá porque los comerciantes, que salimos día a día para llevar un pan a nuestra casa, no logramos nada", sentenció la mujer preocupada por la crítica situación que atraviesan por bandas extorsivas.

¿Lucha contra el crimen ha dado resultados?

El titular del Mininter, Juan José Santiváñez, volvió a resaltar que la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado está dando resultados positivos. Pese a la crítica ciudadana, el funcionario señaló que sus comentarios se basan en los datos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al ser consultado por la prensa respecto a los diversos asesinatos en Lima debido a las bandas de extorsión, el representante del Interior negó un incremento en los niveles de criminalidad, señalando que los datos objetivos dan razón a su trabajo. Según el ministro, los alcaldes le han reiterado su apoyo.

Sin embargo, otra sería la realidad que estarían viviendo los peruanos como los comerciantes en la playa Venecia, puesto que vienen siendo atemorizados por extorsionadores que les exigen el pago de cupos y de no cumplir con la suma los agarran a golpes.