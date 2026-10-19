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Hallazgo en la Amazonía

Descubrimiento en la Amazonía: científicos registran el primer caso de leucismo en un pez en el río Ucayali

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana identificó un ejemplar de Pterodoras granulosus de coloración casi blanca en Pucallpa, siendo el primer registro de leucismo en esta zona.

Hallan ejemplar de pez Pterodoras granulosus con leucismo.
Hallan ejemplar de pez Pterodoras granulosus con leucismo. IIAP

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 19/10/2026

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Investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) reportaron el descubrimiento de un pez con características atípicas en el río Ucayali, cerca de Pucallpa. El hallazgo corresponde a un ejemplar del bagre espinoso Pterodoras granulosus, llamado cahuara o piro, que exhibe una notoria coloración blanca.

Ante ello, los especialistas confirmaron que se trata del primer registro de leucismo documentado en esta especie. Cabe mencionar que la condición genera una reducción de la pigmentación corporal, sin modificar el color oscuro de los ojos, aspecto que permitió a los científicos descartar definitivamente un cuadro de albinismo.

Evaluación de 24 variables morfométricas

Para comprender las implicancias de esta particularidad, el equipo del Laboratorio de Taxonomía de Peces del IIAP, entidad del Ministerio del Ambiente, ejecutó una evaluación de 24 variables morfométricas. En esa línea, el estudio consistió en contrastar al individuo de 11.3 centímetros de longitud estándar con otros diez individuos de tonalidad regular recolectados en la misma cuenca.

Los resultados de la revisión detallaron que el bagre carecía de anomalías estructurales evidentes. No obstante, las diferencias observadas recayeron únicamente en los ligeros tonos rosados localizados en la cabeza, el abdomen y las aletas, lo cual confirma que la alteración afecta la coloración, pero no su organismo en general.

Actualmente, el individuo se encuentra conservado bajo el código científico CIIAP 8253 dentro de la Colección Ictiológica del IIAP. Este registro se documentó inicialmente durante las evaluaciones del Círculo de Calidad Ambiental en noviembre de 2025 y quedó a disposición para futuros estudios taxonómicos, morfológicos y genéticos.

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Hipótesis sobre la supervivencia del 'especímen' en el Ucayali

Un aspecto relevante de la investigación se centra en la vulnerabilidad que genera el leucismo frente a los depredadores. Por lo general, la pérdida de pigmentación reduce las probabilidades de supervivencia, sin embargo, los científicos mencionan que las características ambientales actúan a favor del animal para disminuir esta desventaja.

Las elevadas concentraciones de sedimentos en suspensión y la fuerte turbidez del río Ucayali limitan la visibilidad debajo del agua. A esto se suma que el pez posee hábitos predominantemente nocturnos y habita en el fondo de los ríos, factores que reducen su exposición visual.

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Actualmente, el individuo se encuentra conservado bajo el código científico CIIAP 8253 dentro de la Colección Ictiológica del IIAP. Este registro se documentó inicialmente durante las evaluaciones del Círculo de Calidad Ambiental en noviembre de 2025 y quedó a disposición para futuros estudios taxonómicos, morfológicos y genéticos.

Finalmente, los investigadores Junior Chuctaya y Morgan Ruiz-Tafur, junto a los tesistas Stephany Lam y James A. Pacheco, publicaron este hallazgo en la revista científica internacional Journal of Ichthyology en 2026. 

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