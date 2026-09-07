Hallazgo científico en Ayacucho: Identifican posible nueva especie de ave en los bosques andinos de Huanta

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un importante hallazgo biológico reafirma la condición del Perú como un verdadero epicentro de biodiversidad a nivel mundial. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), en alianza estratégica con el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, identificaron una especie de ave candidata a ser nueva para la ciencia en los remanentes de bosque andino en Ayacucho.

Según la información difundida por la casa de estudios, este descubrimiento evidencia la extraordinaria riqueza natural que aún permanece inexplorada en los ecosistemas altoandinos de la sierra peruana.

Un gran descubrimiento para la biodiversidad

Los análisis taxonómicos preliminares desarrollados por el equipo científico, liderado por el especialista Eustace Barnes junto a docentes y estudiantes de la UNAH, permitieron asignar provisionalmente al ejemplar dentro del género Phacellodomus, grupo de aves conocidas comúnmente como "espineros" pertenecientes a la familia Furnariidae.

El espécimen muestra rasgos morfológicos distintivos y patrones de vocalización marcadamente diferenciados respecto de otras especies emparentadas. Actualmente, los académicos preparan un manuscrito especializado para una revista científica que permitirá realizar la descripción formal del taxón, precisar su distribución geográfica y evaluar el estado de conservación de su hábitat natural.

Liderazgo global en avifauna y conservación ecológica

El registro en Huanta refuerza la posición de indiscutible liderazgo del territorio peruano en el ámbito ornitológico internacional. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Perú encabeza el ranking mundial de diversidad de aves con un total de 1.879 especies confirmadas, superando a naciones megadiversas de la región como Colombia y Brasil.

Asimismo, la avifauna nacional destaca por albergar más de 100 especies endémicas, cuyas poblaciones existen únicamente en el país. En ese sentido, proteger los bosques andinos de Ayacucho resulta crucial para frenar la pérdida y fragmentación de hábitats vulnerables.

La flora peruana también sorprende con descubrimientos

A la par de los hallazgos en la fauna silvestre, el patrimonio botánico nacional también registró un hito trascendental. Especialistas del Sernanp reportaron la identificación de la especie Neea myrciifolia, lo que constituye la primera descripción de una nueva especie perteneciente a dicho género de plantas en el país después de casi un siglo de investigaciones botánicas.

Este logro científico subraya la importancia de sostener la conservación en el sistema de áreas protegidas, donde todavía coexisten valiosas especies vegetales desconocidas para la ciencia.

La identificación de nuevos taxones en el territorio nacional ratifica que el patrimonio biológico del Perú constituye una fuente inagotable de valor para la comunidad científica internacional.

Fortalecer las alianzas estratégicas resulta indispensable para potenciar la investigación de campo, promover el turismo científico ecológico y garantizar la preservación efectiva de los frágiles ecosistemas altoandinos y amazónicos frente al constante avance de las presiones humanas destructivas.