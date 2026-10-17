Eutanasia animal: nueva disposición prohíbe sacrificar mascotas solo por su edad

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Según una reciente disposición, la edad avanzada de una mascota ya no podrá utilizarse, por sí sola, como justificación para poner fin a su vida y aplicarle la eutanasia. Por esta razón, se han aplicado nuevas disposiciones que especifican en qué casos se puede aplicar esta decisión.

Colombia prohíbe sacrificar mascotas por vejez

La Corte Constitucional de Colombia adoptó una decisión que refuerza la protección de los animales y elimina la causal de 'vejez extrema' que permitía autorizar su sacrificio bajo esa condición. Dicha determinación fue adoptada por unanimidad por la Sala Plena del alto tribunal.

En ese sentido, la medida elimina la vejez extrema como causal legal autónoma para sacrificar animales que no están destinados al consumo humano.

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¿Por qué se prohibió sacrificar animales por vejez extrema?

Uno de los principales argumentos de la Corte colombiana fue que la disposición no establecía criterios científicos para determinar cuándo un animal podía considerarse en estado de vejez extrema. Esta falta de precisión permitía interpretaciones distintas y dificultaba evaluar si la decisión de sacrificarlo estaba debidamente justificada.

Asimismo, los funcionarios consideraron que el envejecimiento no puede convertirse automáticamente en una razón válida para acabar con la vida de un ser. La edad avanzada puede generar cambios en la movilidad, aumentar la dependencia para alimentarse o desplazarse y exigir una mayor asistencia por parte de sus cuidadores

Sin embargo, estas condiciones deben reforzar las obligaciones de cuidado, protección y solidaridad hacia los animales, en lugar de convertirse en motivos para autorizar su sacrificio.

¿La decisión prohíbe toda eutanasia veterinaria?

El fallo no establece una prohibición general de la eutanasia animal. La decisión elimina únicamente la vejez extrema como causal autónoma de sacrificio de una mascota, por lo que se mantienen las demás circunstancias contempladas en el artículo 17 de la ley establecida en Colombia.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de poner fin a intensos sufrimientos ocasionados por lesiones graves, enfermedades graves e incurables u otras causas físicas irreversibles, conforme a las condiciones previstas en la legislación.

Finalmente, la nueva disposición sobre eutanasia animal prohíbe sacrificar mascotas solo por su edad en Colombia, reforzando la protección de los animales ancianos y la responsabilidad de sus cuidadores de garantizarles una vida digna y bienestar. Asimismo, la medida busca que el envejecimiento no sea considerado un motivo suficiente para poner fin a su vida y que las decisiones sobre su salud se fundamenten en criterios médicos.