Deysi Araujo devolverá la cabra que tenía en su departamento tras ola de críticas: "Sé como criar animales"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo generó polémica hace unos días al demostrar que actualmente estaba criando una cabra en su departamento de San Isidro. La decisión de la exvedette generó mucha controversia, debido a que no se trata de un animal doméstico, sino de granja, que necesita mucho espacio, con el que ella no contaba en ese lugar.

Deysi devuelve a su cabra

Tras recibir muchas críticas a través de redes sociales, la pelirroja anunció que había tomado la difícil decisión de devolver al animalito a la persona que se lo regaló. Sin embargo, antes explicó que no fue una decisión sencilla, dando a entender que se había encariñado mucho con ella, así como con su hermanita, a la que también tuvo durante muy poco tiempo.

"He tomado la triste decisión de deshacerme de mi cabrita y devolverla a su dueño, que me la regaló con todo el cariño del mundo. Ella está conmigo, pero hoy tomé la decisión de devolverla, así que mañana lo he llamado para que venga por ella y se la lleve junto con su hermanita", dijo en un video.

Por otro lado, Araujo explicó que desde su niñez se ha encargado de criar varios tipos de animales, incluidas aves y especies de gran tamaño. Por ello, le sorprendió que muchos veterinarios la criticaran por darle leche a la cabra que tenía en su departamento. Además, recalcó que no tenía intención de maltratar al animal en ningún momento y que, si tenía las patas amarradas, fue porque se la entregaron así, no porque ella lo hubiera hecho con alguna intención.

"Yo me he criado con animales. En mi casa he criado pollos, chanchos, gallinas, de todo. Sé lo que es el campo y sé cómo criar un animal, pero, si hay gente que se ha sentido tocada por lo que han visto las patitas amarradas, es porque así me la trajo, no porque yo se las había amarrado", agregó.

Magaly criticó a Deysi Araujo

La periodista de espectáculos expresó su indignación al ver las imágenes de la cabrita dentro de la vivienda de Araujo. Según señaló, la situación era diferente a la de los cuyes que la exvedette había tenido anteriormente, pues consideró que una cabra no debería permanecer en esas condiciones.

Además, Magaly cuestionó que la exvedette mantuviera al animal dentro de cuatro paredes, con las patas amarradas y sometido a situaciones que calificó como excesivas. Su molestia aumentó al observar cómo Deysi le pintaba la boca con un lápiz labial, una acción que consideró inapropiada y perjudicial para la mascota.

En ese sentido, la conductora de ATV sostuvo que estas prácticas podrían constituir maltrato animal. Por ello, marcó distancia de la exvedette y señaló que no continuaría apoyándola en esta oportunidad, pese a que anteriormente había seguido el tono de sus bromas y provocaciones relacionadas con sus mascotas.