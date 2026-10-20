Ecuador entrega al Perú la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina: "Fortaleciendo la cooperación regional"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó al Perú la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027. Durante la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori asumió esta responsabilidad y anunció que su gestión buscará fortalecer la integración regional, combatir la criminalidad organizada e impulsar el comercio y las inversiones.

Ecuador entrega al Perú la presidencia pro tempore

Durante su intervención, Daniel Noboa destacó los avances de su país y expresó su compromiso de continuar promoviendo el trabajo conjunto entre las naciones de la región, especialmente en materia de seguridad.

"Estamos cambiando el Ecuador y sabemos que cumplirle a nuestra gente exige resultados. Con esa misma convicción, hoy entregamos esa responsabilidad al Perú, con el compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación regional en seguridad", manifestó el mandatario ecuatoriano.

Asimismo, expresó su confianza en el liderazgo de Keiko Fujimori al frente de este mecanismo de integración y señaló que espera una gestión firme ante los desafíos que afrontan los países miembros.

Keiko Fujimori anuncia prioridades de la presidencia peruana

Tras recibir la presidencia pro tempore de manos de Daniel Noboa, Keiko Fujimori expresó su honor de asumir esta responsabilidad en representación del Perú. Además, agradeció al Gobierno ecuatoriano por la conducción de la Comunidad Andina durante el último año.

"Deseo expresar mi gran reconocimiento al Ecuador y a su presidente por la conducción de este mecanismo durante el último año y por su compromiso en el fortalecimiento de la Comunidad Andina", sostuvo.

La mandataria indicó que el Perú presentó un plan de trabajo orientado a atender los principales desafíos de la región. Entre las prioridades mencionó la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, la prevención frente al fenómeno El Niño y el impulso de las actividades económicas.

Perú busca profundizar la integración regional

También, Keiko Fujimori afirmó que el Perú asumirá esta responsabilidad con la convicción de preservar los avances alcanzados y profundizar la cooperación entre los integrantes de la Comunidad Andina.

"La presidencia del Perú recibe esta responsabilidad con la firme convicción de preservar lo construido en este espacio. Lo que nos corresponde ahora es profundizar nuestra integración y hacer que la Comunidad Andina sea ese vehículo para promover el desarrollo y bienestar de nuestras poblaciones", señaló.

Finalmente, Keiko Fujimori invitó a más países a sumarse a la Comunidad Andina para fortalecer la cooperación regional y consolidar la integración, tras recibir del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la presidencia pro tempore del organismo.