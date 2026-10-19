Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reunirán en Lima para abordar seguridad, comercio y cooperación bilateral

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunirán este martes 20 de octubre en Lima para abordar la seguridad ciudadana y ampliar la cooperación entre ambos países. La cita se desarrollará durante el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que contempla compromisos conjuntos.

Seguridad y cooperación bilateral marcan la agenda

El encuentro presidencial permitirá revisar los mecanismos de coordinación frente a la delincuencia y el crimen organizado transnacional. Ambos gobiernos también abordarán asuntos de defensa, comercio, inversiones y turismo, además de iniciativas para mejorar la conexión fronteriza y promover el desarrollo de las comunidades de ambos países.

La reunión busca coordinar medidas frente a problemas comunes y ampliar la colaboración bilateral. La programación incluye propuestas sobre energía, minería, ambiente y asuntos sociales, así como la revisión de compromisos anteriores y la definición de nuevas líneas de trabajo para el siguiente periodo.

El antecedente más reciente entre ambos mandatarios se remonta al 28 de julio, durante las actividades oficiales por la transmisión de mando presidencial en Perú. En aquella ocasión, Fujimori y Noboa conversaron sobre la necesidad de fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias relacionadas con la gestión penitenciaria.

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La jornada también contempla la participación de representantes de distintas instituciones públicas. Antes de la cita presidencial, funcionarios de ambos países desarrollan reuniones preparatorias para revisar los asuntos de interés común. Los acuerdos que se establezcan deberán orientar las acciones de cooperación entre Perú y Ecuador en los próximos meses.

Keiko Fujimori toma como referencia las medidas de Noboa

La seguridad ocupa un lugar central en el acercamiento entre ambos gobiernos. Antes de asumir la presidencia, Fujimori manifestó su interés en considerar las medidas impulsadas por Noboa para enfrentar la criminalidad en Ecuador. La propuesta incluye compartir información, coordinar acciones y proteger las fronteras sin perjudicar el comercio exterior.

Los mandatarios se reunirán el próximo 20 de octubre.

La estrategia de Noboa, sin embargo, también ha recibido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Estas entidades han advertido sobre presuntas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos en centros penitenciarios ecuatorianos. Estos señalamientos forman parte del contexto en el que se desarrolla el acercamiento bilateral.

La reunión permitirá a los dos gobiernos avanzar en su agenda común de seguridad, defensa e integración económica. Perú y Ecuador prevén establecer compromisos para reforzar la cooperación bilateral, atender los problemas que afectan a sus fronteras y definir prioridades en áreas como comercio, inversiones, energía y desarrollo sostenible.